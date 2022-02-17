https://ria.ru/20220217/migranty-1773326369.html

Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов

Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 17.02.2022

Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов

Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:08

2022-02-17T14:08

2022-02-17T18:50

общество

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, заявил Владимир Путин.Он добавил, что суровые последствия необходимы и для преступных группировок, которые "строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес".Тридцать первого января 2021 года перестали действовать введенные президентом временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус. С 1 января этого года нелегальных трудовых мигрантов могут не только оштрафовать до пяти тысяч рублей, но и выдворить из России, а также запретить обратный въезд. Работодателям-нарушителям грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.МВД рекомендует иностранцам, не имеющим документов для работы в России, заблаговременно обращаться в органы внутренних дел.

https://ria.ru/20220211/anclave-1772322332.html

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общество, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты