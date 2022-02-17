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Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов
Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов
Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:08
2022-02-17T14:08
2022-02-17T18:50
общество
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, заявил Владимир Путин.Он добавил, что суровые последствия необходимы и для преступных группировок, которые "строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес".Тридцать первого января 2021 года перестали действовать введенные президентом временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус. С 1 января этого года нелегальных трудовых мигрантов могут не только оштрафовать до пяти тысяч рублей, но и выдворить из России, а также запретить обратный въезд. Работодателям-нарушителям грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.МВД рекомендует иностранцам, не имеющим документов для работы в России, заблаговременно обращаться в органы внутренних дел.
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общество, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
14:08 17.02.2022 (обновлено: 18:50 17.02.2022)
Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов
Президент Путин призвал МВД высылать нелегальных мигрантов из страны за экстремизм
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, заявил Владимир Путин.
"Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России
и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", — сказал Путин на коллегии МВД.
Он добавил, что суровые последствия необходимы и для преступных группировок, которые "строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес".
Тридцать первого января 2021 года перестали действовать введенные президентом временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус. С 1 января этого года нелегальных трудовых мигрантов могут не только оштрафовать до пяти тысяч рублей, но и выдворить из России, а также запретить обратный въезд. Работодателям-нарушителям грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.
МВД рекомендует иностранцам, не имеющим документов для работы в России, заблаговременно обращаться в органы внутренних дел.