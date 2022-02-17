https://ria.ru/20220217/mid-1773425301.html

Сайт МИД возобновил работу

Сайт МИД возобновил работу - РИА Новости, 17.02.2022

Сайт МИД возобновил работу

Сайт министерства иностранных дел России снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:45

2022-02-17T19:45

2022-02-17T19:45

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

технологии

россия

сша

происшествия

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773405106_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_6ff3353759be5483317d417f5fccd328.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сайт министерства иностранных дел России снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов.В районе 17.00 интернет-пользователи стали испытывать трудности при попытке зайти на сайт министерства иностранных дел России, на котором в тот момент должна была быть опубликована реакция Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.Одной из возможных причин неполадок с сайтом МИД России назвал РИА Новости некачественную работу технических служб. При этом точную причину сбоя в ведомстве назвать не смогли.

https://ria.ru/20220217/twitter-1773421210.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, россия, сша, происшествия, интернет