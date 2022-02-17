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Сайт МИД возобновил работу
Сайт МИД возобновил работу - РИА Новости, 17.02.2022
Сайт МИД возобновил работу
Сайт министерства иностранных дел России снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:45
2022-02-17T19:45
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
россия
сша
происшествия
интернет
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сайт министерства иностранных дел России снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов.В районе 17.00 интернет-пользователи стали испытывать трудности при попытке зайти на сайт министерства иностранных дел России, на котором в тот момент должна была быть опубликована реакция Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.Одной из возможных причин неполадок с сайтом МИД России назвал РИА Новости некачественную работу технических служб. При этом точную причину сбоя в ведомстве назвать не смогли.
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россия
сша
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, россия, сша, происшествия, интернет
19:45 17.02.2022
 
Сайт МИД возобновил работу

Сайт МИД снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Девушка фотографирует здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Девушка фотографирует здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сайт министерства иностранных дел России снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов.
В районе 17.00 интернет-пользователи стали испытывать трудности при попытке зайти на сайт министерства иностранных дел России, на котором в тот момент должна была быть опубликована реакция Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.
Одной из возможных причин неполадок с сайтом МИД России назвал РИА Новости некачественную работу технических служб. При этом точную причину сбоя в ведомстве назвать не смогли.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 19:18
В работе Twitter произошел глобальный сбой
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТехнологииРоссияСШАПроисшествияИнтернет
 
 
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