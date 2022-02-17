https://ria.ru/20220217/mid-1773425301.html
Сайт МИД возобновил работу
Сайт МИД возобновил работу - РИА Новости, 17.02.2022
Сайт МИД возобновил работу
Сайт министерства иностранных дел России снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:45
2022-02-17T19:45
2022-02-17T19:45
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
россия
сша
происшествия
интернет
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сайт министерства иностранных дел России снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов.В районе 17.00 интернет-пользователи стали испытывать трудности при попытке зайти на сайт министерства иностранных дел России, на котором в тот момент должна была быть опубликована реакция Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.Одной из возможных причин неполадок с сайтом МИД России назвал РИА Новости некачественную работу технических служб. При этом точную причину сбоя в ведомстве назвать не смогли.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, россия, сша, происшествия, интернет
Сайт МИД возобновил работу
Сайт МИД снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов