Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/mid-1773405619.html
Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова
Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова - РИА Новости, 17.02.2022
Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова
Президент России Владимир Путин продлил еще на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:21
2022-02-17T18:21
политика
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
александр грушко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_c52a45c4692de2be1ad61e12b1831e00.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил еще на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220216/levitin-1773130048.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba3ed41f997ed5eb8131ad8c09d150cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, александр грушко
18:21 17.02.2022
 
Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова

Президент Путин продлил срок гражданской службы заместителям главы МИД Богданову и Грушко

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил еще на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.
Помощник президента РФ Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 14:56
Путин продлил срок гражданской службы своему помощнику Левитину
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил БогдановАлександр Грушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала