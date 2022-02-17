https://ria.ru/20220217/mid-1773405619.html
Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова
Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова - РИА Новости, 17.02.2022
Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова
Президент России Владимир Путин продлил еще на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:21
2022-02-17T18:21
2022-02-17T18:21
политика
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
александр грушко
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил еще на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, александр грушко
Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова
Президент Путин продлил срок гражданской службы заместителям главы МИД Богданову и Грушко