https://ria.ru/20220217/mid-1773405619.html

Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова

Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова - РИА Новости, 17.02.2022

Путин продлил срок гражданской службы двум заместителям Лаврова

Президент России Владимир Путин продлил еще на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:21

2022-02-17T18:21

2022-02-17T18:21

политика

россия

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

александр грушко

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил еще на год срок гражданской службы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220216/levitin-1773130048.html

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политика, россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, александр грушко