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Украина виртуально победила "Северный поток — 2"
На Украине заявили об успешном блокировании "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.02.2022
Украина виртуально победила "Северный поток — 2"
Украина на сегодняшний день успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток — 2". С таким утверждением в ходе телемарафона, посвященного... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T00:39
2022-02-17T00:39
северный поток — 2
россия
украина
в мире
денис шмыгаль
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украина на сегодняшний день успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток — 2". С таким утверждением в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Он также заявил, что российский газопровод якобы "угрожает" не только Украине, но и всей Европе."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом - "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. В конце января стало известно, что Nord Stream 2 AG учредила в Германии "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах Германии.Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.Россия не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим и выгоден Европе. Москва призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772758107.html
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северный поток — 2, россия, украина, в мире, денис шмыгаль
00:39 17.02.2022
 
На Украине заявили об успешном блокировании "Северного потока — 2"

Премьер Украины Шмыгаль заявил об успешном блокировании "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украина на сегодняшний день успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток — 2". С таким утверждением в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Мы (Украина – Прим. ред.) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока — 2" и будем продолжать это делать", - сказал политик.
Он также заявил, что российский газопровод якобы "угрожает" не только Украине, но и всей Европе.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:25
Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"
Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом - "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. В конце января стало известно, что Nord Stream 2 AG учредила в Германии "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах Германии.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.
Россия не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим и выгоден Европе. Москва призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
 
Северный поток — 2РоссияУкраинаВ миреДенис Шмыгаль
 
 
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