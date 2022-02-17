Украина виртуально победила "Северный поток — 2"

На Украине заявили об успешном блокировании "Северного потока — 2"
Премьер Украины Шмыгаль заявил об успешном блокировании "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украина на сегодняшний день успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток — 2". С таким утверждением в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Мы (Украина – Прим. ред.) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока — 2" и будем продолжать это делать", - сказал политик.
Он также заявил, что российский газопровод якобы "угрожает" не только Украине, но и всей Европе.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом - "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. В конце января стало известно, что Nord Stream 2 AG учредила в Германии "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах Германии.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.
Россия не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим и выгоден Европе. Москва призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.