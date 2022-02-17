https://ria.ru/20220217/mali-1773271344.html

Франция, ее союзники и Канада выведут войска из Мали

Франция, ее союзники и Канада выведут войска из Мали - РИА Новости, 17.02.2022

Франция, ее союзники и Канада выведут войска из Мали

Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали, сообщается в совместном коммюнике,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:59

2022-02-17T10:59

2022-02-17T11:25

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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали, сообщается в совместном коммюнике, которое было распространено в четверг Елисейским дворцом."Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, участвующие в операции "Бархан" и в составе оперативной группы "Такуба", считают, что политические, оперативные и юридические условия больше не выполняются для эффективного выполнения их военных обязательств по борьбе с терроризмом в Мали, и поэтому решили инициировать скоординированный вывод с малийской территории своих соответствующих военных ресурсов, предназначенных для этих операций", - отмечается в коммюнике.Вместе с тем по просьбе своих африканских партнеров европейские страны и Канада "договорились продолжать свои совместные действия по борьбе с терроризмом в регионе Сахеля, в частности, в Нигере и Гвинейском заливе и провести политические и военные консультации с целью определения параметров этой совместной акции к июню 2022 года".В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.

https://ria.ru/20220204/mali-1771036540.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, мали