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Франция, ее союзники и Канада выведут войска из Мали
Франция, ее союзники и Канада выведут войска из Мали - РИА Новости, 17.02.2022
Франция, ее союзники и Канада выведут войска из Мали
Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали, сообщается в совместном коммюнике,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:59
2022-02-17T11:25
в мире
франция
эммануэль макрон
мали
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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали, сообщается в совместном коммюнике, которое было распространено в четверг Елисейским дворцом."Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, участвующие в операции "Бархан" и в составе оперативной группы "Такуба", считают, что политические, оперативные и юридические условия больше не выполняются для эффективного выполнения их военных обязательств по борьбе с терроризмом в Мали, и поэтому решили инициировать скоординированный вывод с малийской территории своих соответствующих военных ресурсов, предназначенных для этих операций", - отмечается в коммюнике.Вместе с тем по просьбе своих африканских партнеров европейские страны и Канада "договорились продолжать свои совместные действия по борьбе с терроризмом в регионе Сахеля, в частности, в Нигере и Гвинейском заливе и провести политические и военные консультации с целью определения параметров этой совместной акции к июню 2022 года".В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
https://ria.ru/20220204/mali-1771036540.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, мали
10:59 17.02.2022 (обновлено: 11:25 17.02.2022)
 
Франция, ее союзники и Канада выведут войска из Мали

Франция, ее союзники и Канада сообщили о скоординированном выводе войск из Мали

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали, сообщается в совместном коммюнике, которое было распространено в четверг Елисейским дворцом.
"Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, участвующие в операции "Бархан" и в составе оперативной группы "Такуба", считают, что политические, оперативные и юридические условия больше не выполняются для эффективного выполнения их военных обязательств по борьбе с терроризмом в Мали, и поэтому решили инициировать скоординированный вывод с малийской территории своих соответствующих военных ресурсов, предназначенных для этих операций", - отмечается в коммюнике.
Вместе с тем по просьбе своих африканских партнеров европейские страны и Канада "договорились продолжать свои совместные действия по борьбе с терроризмом в регионе Сахеля, в частности, в Нигере и Гвинейском заливе и провести политические и военные консультации с целью определения параметров этой совместной акции к июню 2022 года".
В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
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