https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773311050.html

Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях

Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях - РИА Новости, 17.02.2022

Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду общался с президентом России Владимиром Путиным, обсуждал план будущей встречи и участия в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:25

2022-02-17T13:25

2022-02-17T16:38

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александр лукашенко

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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду общался с президентом России Владимиром Путиным, обсуждал план будущей встречи и участия в учениях.Ранее Лукашенко прибыл для наблюдения за совместными оперативными учениями вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигон "Осиповичский"."Что касается ночных наших разговоров с Путиным. Их в эту ночь не было. Вчера в 12 часов мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу и субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая будет форма этих учений, и где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это российская сторона вас проинформирует", - сказал Лукашенко журналистам.Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

https://ria.ru/20220217/belorussiya-1773291361.html

https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286252.html

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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко