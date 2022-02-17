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https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773311050.html
Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях
Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду общался с президентом России Владимиром Путиным, обсуждал план будущей встречи и участия в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:25
2022-02-17T16:38
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду общался с президентом России Владимиром Путиным, обсуждал план будущей встречи и участия в учениях.Ранее Лукашенко прибыл для наблюдения за совместными оперативными учениями вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигон "Осиповичский"."Что касается ночных наших разговоров с Путиным. Их в эту ночь не было. Вчера в 12 часов мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу и субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая будет форма этих учений, и где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это российская сторона вас проинформирует", - сказал Лукашенко журналистам.Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
https://ria.ru/20220217/belorussiya-1773291361.html
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
13:25 17.02.2022 (обновлено: 16:38 17.02.2022)
 
Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях

Президент Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях

© REUTERS / BelTA/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / BelTA/Maxim Guchek
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду общался с президентом России Владимиром Путиным, обсуждал план будущей встречи и участия в учениях.
Ранее Лукашенко прибыл для наблюдения за совместными оперативными учениями вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигон "Осиповичский".
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:08
Лукашенко рассказал о договоренности по завезенным для учений боеприпасам
"Что касается ночных наших разговоров с Путиным. Их в эту ночь не было. Вчера в 12 часов мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу и субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая будет форма этих учений, и где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это российская сторона вас проинформирует", - сказал Лукашенко журналистам.
Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 11:52
Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию
 
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