13:25 17.02.2022 (обновлено: 16:38 17.02.2022)
Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях
Президент Лукашенко обсудил с Путиным план будущей встречи и участия в учениях
© REUTERS / BelTA/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду общался с президентом России Владимиром Путиным, обсуждал план будущей встречи и участия в учениях.
Ранее Лукашенко прибыл для наблюдения за совместными оперативными учениями вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигон "Осиповичский".
"Что касается ночных наших разговоров с Путиным. Их в эту ночь не было. Вчера в 12 часов мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу и субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая будет форма этих учений, и где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это российская сторона вас проинформирует", - сказал Лукашенко журналистам.
Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.