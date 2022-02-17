https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773306004.html

Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии

Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2022

Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с военной точки зрения нет смысла тратить миллиарды долларов на создание российских баз в Белоруссии. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:03

2022-02-17T13:03

2022-02-17T13:03

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с военной точки зрения нет смысла тратить миллиарды долларов на создание российских баз в Белоруссии."Не потому, что мы не хотим или боимся, что здесь базы (РФ - ред.) появятся, они здесь не нужны с точки зрения военной. Зачем здесь базы? Зачем здесь тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы", - сказал журналистам Лукашенко.Он отметил, что на переброску огромного количества войск с Дальнего Востока в Белоруссию ушло 10-12 дней."А группировка наша - это белорусская армия: основа 65 тысяч, плюс 200 тысяч отмобилизуем, и западные части РФ нас поддержат. Это сутки-двое", - пояснил Лукашенко.

https://ria.ru/20220217/tekhnika-1773291764.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия