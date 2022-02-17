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Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии
Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с военной точки зрения нет смысла тратить миллиарды долларов на создание российских баз в Белоруссии. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:03
2022-02-17T13:03
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с военной точки зрения нет смысла тратить миллиарды долларов на создание российских баз в Белоруссии."Не потому, что мы не хотим или боимся, что здесь базы (РФ - ред.) появятся, они здесь не нужны с точки зрения военной. Зачем здесь базы? Зачем здесь тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы", - сказал журналистам Лукашенко.Он отметил, что на переброску огромного количества войск с Дальнего Востока в Белоруссию ушло 10-12 дней."А группировка наша - это белорусская армия: основа 65 тысяч, плюс 200 тысяч отмобилизуем, и западные части РФ нас поддержат. Это сутки-двое", - пояснил Лукашенко.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
13:03 17.02.2022
 
Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии

Глава Белоруссии Лукашенко: нет смысла тратить деньги на создание российских военных баз

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с военной точки зрения нет смысла тратить миллиарды долларов на создание российских баз в Белоруссии.
"Не потому, что мы не хотим или боимся, что здесь базы (РФ - ред.) появятся, они здесь не нужны с точки зрения военной. Зачем здесь базы? Зачем здесь тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы", - сказал журналистам Лукашенко.
Он отметил, что на переброску огромного количества войск с Дальнего Востока в Белоруссию ушло 10-12 дней.
"А группировка наша - это белорусская армия: основа 65 тысяч, плюс 200 тысяч отмобилизуем, и западные части РФ нас поддержат. Это сутки-двое", - пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:09
Белоруссия будет закупать в России современную технику, заявил Лукашенко
 
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