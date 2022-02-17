https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773306004.html
Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии
Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с военной точки зрения нет смысла тратить миллиарды долларов на создание российских баз в Белоруссии. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:03
2022-02-17T13:03
2022-02-17T13:03
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773266983_155:0:1130:548_1920x0_80_0_0_5ac8e1f065342b0788ae16b9209f4b43.jpg
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с военной точки зрения нет смысла тратить миллиарды долларов на создание российских баз в Белоруссии."Не потому, что мы не хотим или боимся, что здесь базы (РФ - ред.) появятся, они здесь не нужны с точки зрения военной. Зачем здесь базы? Зачем здесь тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы", - сказал журналистам Лукашенко.Он отметил, что на переброску огромного количества войск с Дальнего Востока в Белоруссию ушло 10-12 дней."А группировка наша - это белорусская армия: основа 65 тысяч, плюс 200 тысяч отмобилизуем, и западные части РФ нас поддержат. Это сутки-двое", - пояснил Лукашенко.
https://ria.ru/20220217/tekhnika-1773291764.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773266983_279:0:1036:568_1920x0_80_0_0_3bf0189d21ac1534b4e7cb764173b56a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
Лукашенко не видит смысла тратиться на создание российских баз в Белоруссии
Глава Белоруссии Лукашенко: нет смысла тратить деньги на создание российских военных баз
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с военной точки зрения нет смысла тратить миллиарды долларов на создание российских баз в Белоруссии.
"Не потому, что мы не хотим или боимся, что здесь базы (РФ - ред.) появятся, они здесь не нужны с точки зрения военной. Зачем здесь базы? Зачем здесь тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы", - сказал журналистам Лукашенко.
Он отметил, что на переброску огромного количества войск с Дальнего Востока
в Белоруссию
ушло 10-12 дней.
"А группировка наша - это белорусская армия: основа 65 тысяч, плюс 200 тысяч отмобилизуем, и западные части РФ нас поддержат. Это сутки-двое", - пояснил Лукашенко.