https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286515.html

Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством

Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством - РИА Новости, 17.02.2022

Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит "атаковать" Белоруссию и устраивать попытки... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:53

2022-02-17T11:53

2022-02-17T12:47

александр лукашенко

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761841299_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_ec10c685a0a3d336b274e076563fe563.jpg

МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит "атаковать" Белоруссию и устраивать попытки переворота."Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно, всё (смена президента – ред.) будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", - сказал Лукашенко журналистам.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771239564.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, в мире, белоруссия