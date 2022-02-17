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https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286515.html
Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством
Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит "атаковать" Белоруссию и устраивать попытки... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:53
2022-02-17T12:47
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит "атаковать" Белоруссию и устраивать попытки переворота."Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно, всё (смена президента – ред.) будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", - сказал Лукашенко журналистам.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771239564.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия
11:53 17.02.2022 (обновлено: 12:47 17.02.2022)
 
Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством

Лукашенко пообещал стать вечным президентом, если Запад не перестанет атаковать Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит "атаковать" Белоруссию и устраивать попытки переворота.
"Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно, всё (смена президента – ред.) будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", - сказал Лукашенко журналистам.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 15:10
Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссия
 
 
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