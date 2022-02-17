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https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286252.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию
Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:52
2022-02-17T16:24
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму."Будем ли мы Россию поддерживать? Будем. Потому что у нас единый замысел, единая группировка (войск - ред.). Они поддержат нас, мы поддержим их. Это касается политики. А военные действуют по единому алгоритму, замыслу", - сказал Лукашенко журналистам.По его словам, "есть белорусско-российский договор, у нас фактически создана здесь единая группировка, считайте - единая армия". "Учитывайте эту позицию", - констатировал белорусский президент, обращаясь к западным странам.Он высказал недопонимание в связи с реакцией Запада на присутствие российских военных в Белоруссии во время совместных учений двух стран, обратив внимание, что, например, американские военнослужащие размещены в иностранных государствах за "тысячи километров". "В Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20220217/tekhnika-1773291764.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия
11:52 17.02.2022 (обновлено: 16:24 17.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию

Президент Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму.
"Будем ли мы Россию поддерживать? Будем. Потому что у нас единый замысел, единая группировка (войск - ред.). Они поддержат нас, мы поддержим их. Это касается политики. А военные действуют по единому алгоритму, замыслу", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:09
Белоруссия будет закупать в России современную технику, заявил Лукашенко
По его словам, "есть белорусско-российский договор, у нас фактически создана здесь единая группировка, считайте - единая армия". "Учитывайте эту позицию", - констатировал белорусский президент, обращаясь к западным странам.
Он высказал недопонимание в связи с реакцией Запада на присутствие российских военных в Белоруссии во время совместных учений двух стран, обратив внимание, что, например, американские военнослужащие размещены в иностранных государствах за "тысячи километров". "В Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет", - подчеркнул Лукашенко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 13:14
Лавров: Москве непонятна тревога Запада из-за учений России и Белоруссии
 
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