https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286252.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию

Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию - РИА Новости, 17.02.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:52

2022-02-17T11:52

2022-02-17T16:24

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773361933_0:126:2922:1770_1920x0_80_0_0_7e20fc4e5b4b69e927b6dffa6d683e3a.jpg

ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму."Будем ли мы Россию поддерживать? Будем. Потому что у нас единый замысел, единая группировка (войск - ред.). Они поддержат нас, мы поддержим их. Это касается политики. А военные действуют по единому алгоритму, замыслу", - сказал Лукашенко журналистам.По его словам, "есть белорусско-российский договор, у нас фактически создана здесь единая группировка, считайте - единая армия". "Учитывайте эту позицию", - констатировал белорусский президент, обращаясь к западным странам.Он высказал недопонимание в связи с реакцией Запада на присутствие российских военных в Белоруссии во время совместных учений двух стран, обратив внимание, что, например, американские военнослужащие размещены в иностранных государствах за "тысячи километров". "В Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220217/tekhnika-1773291764.html

https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772058236.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия