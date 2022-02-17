11:52 17.02.2022 (обновлено: 16:24 17.02.2022)
Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию
Президент Лукашенко заявил, что Белоруссия поддержит Россию
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму.
"Будем ли мы Россию поддерживать? Будем. Потому что у нас единый замысел, единая группировка (войск - ред.). Они поддержат нас, мы поддержим их. Это касается политики. А военные действуют по единому алгоритму, замыслу", - сказал Лукашенко журналистам.
По его словам, "есть белорусско-российский договор, у нас фактически создана здесь единая группировка, считайте - единая армия". "Учитывайте эту позицию", - констатировал белорусский президент, обращаясь к западным странам.
Он высказал недопонимание в связи с реакцией Запада на присутствие российских военных в Белоруссии во время совместных учений двух стран, обратив внимание, что, например, американские военнослужащие размещены в иностранных государствах за "тысячи километров". "В Канаде и Мексике наших вооруженных сил нет", - подчеркнул Лукашенко.