11:50 17.02.2022 (обновлено: 15:35 17.02.2022)
Лукашенко призвал Запад успокоиться и признать ошибку
Президент Лукашенко призвал Запад признать ошибку с темой "вторжения" на Украину
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за ходом совместных учений вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон для наблюдения за ходом совместных учений вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022"
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад успокоиться и признать ошибочность утверждений о планах "вторжения" на Украину.
Ранее Лукашенко прибыл для наблюдения за совместными оперативными учениями вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигон "Осиповичский".
"Вы что здесь делаете за тысячи километров? Ну, допустим, в Украине специалисты ваши, в Польше ваши войска, в Литве, Латвии, Эстонии. Что вам делать здесь, за тысячи километров? Поэтому нас упрекать в этом не надо, в Канаде и Мексике наших вооруженных сил, в том числе пехотинцев, грубо говоря, нет. Поэтому успокойтесь, вы должны признать, если у вас есть совесть, что вы прошлепали в принципе мировым сообществом этот период. Вы обвиняли Россию, Беларусь, что мы вторгнемся вчера в Украину. Не вторглись. Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это", - сказал Лукашенко западным журналистам.
Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. В Минске неоднократно опровергали информацию о якобы планах нападения на Украину с белорусской территории и иные измышления вокруг российско-белорусских военных учений. Согласно заверениям Белоруссии и России, совместные учения носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.