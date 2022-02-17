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https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773285185.html
Лукашенко обсудит с Путиным возвращение войск с учений
Лукашенко обсудит с Путиным возвращение войск с учений - РИА Новости, 17.02.2022
Лукашенко обсудит с Путиным возвращение войск с учений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пятницу в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудит возвращение военных в места... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:47
2022-02-17T12:52
в мире
белоруссия
москва
россия
александр лукашенко
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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пятницу в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудит возвращение военных в места постоянной дислокации после совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022" ."Завтра в Москве встречаемся. Как примем решение, так и будет", - сказал Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос о возвращении военных после совместных белорусско-российских учений на территории Белоруссии в места постоянной дислокации.По его словам, вывести войска можно даже за сутки. "Примем решение месяц (им) стоять, значит, так и будет", - добавил белорусский президент. Он призвал журналистов не торопить события такими вопросами и дождаться решения, которое в пятницу примут президенты Белоруссии и России. Лукашенко подчеркнул, что военные будут столько, сколько надо в интересах защиты безопасности.Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773298393.html
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в мире, белоруссия, москва, россия, александр лукашенко
11:47 17.02.2022 (обновлено: 12:52 17.02.2022)
 
Лукашенко обсудит с Путиным возвращение войск с учений

Президенты Лукашенко и Путин обсудят возвращение войск в пункты постоянной дислокации

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пятницу в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудит возвращение военных в места постоянной дислокации после совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022" .
"Завтра в Москве встречаемся. Как примем решение, так и будет", - сказал Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос о возвращении военных после совместных белорусско-российских учений на территории Белоруссии в места постоянной дислокации.
Боевые машины пехоты во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Путин пока не планирует инспектировать учения в Белоруссии, заявил Песков
По его словам, вывести войска можно даже за сутки. "Примем решение месяц (им) стоять, значит, так и будет", - добавил белорусский президент. Он призвал журналистов не торопить события такими вопросами и дождаться решения, которое в пятницу примут президенты Белоруссии и России. Лукашенко подчеркнул, что военные будут столько, сколько надо в интересах защиты безопасности.
Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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