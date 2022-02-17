https://ria.ru/20220217/lnr-1773249282.html

В ЛНР заявили о существенном обострении ситуации на линии соприкосновения

В ЛНР заявили о существенном обострении ситуации на линии соприкосновения - РИА Новости, 17.02.2022

В ЛНР заявили о существенном обострении ситуации на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшилась, сообщил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:36

2022-02-17T08:36

2022-02-17T09:17

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшилась, сообщил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК рассказали, что в четверг утром украинские силовики открыли огонь по пяти населенным пунктам."За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта", — заявил Лещенко.Он также призвал международных наблюдателей зафиксировать обстрелы со стороны ВС Украины и принять меры для предотвращения кровопролития.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220216/donbass-1773068039.html

луганская народная республика

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, донбасс