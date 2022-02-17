Министр обороны США Остин посетит Литву
Министр обороны США Остин посетит Литву и встретится с руководством страны
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин посетит в субботу Литву, планируются его переговоры с руководством страны и вооруженных сил по вопросам безопасности балтийского региона, сообщает в четверг пресс-служба литовского министерства обороны.
"Литву 19 февраля с официальным визитом посетит министр обороны США Ллойд Остин, который встретится с руководством государства и посетит министерство обороны. Министр прибывает, чтобы подтвердить, что США и далее вместе с Литвой будут активно работать по усилению безопасности Балтийского региона и предпринимать общие действия для отражения угроз безопасности при защите общих интересов и ценностей", - говорится в сообщении.
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