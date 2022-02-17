https://ria.ru/20220217/litva-1773348505.html

Министр обороны США Остин посетит Литву

Министр обороны США Остин посетит Литву - РИА Новости, 17.02.2022

Министр обороны США Остин посетит Литву

Министр обороны США Ллойд Остин посетит в субботу Литву, планируются его переговоры с руководством страны и вооруженных сил по вопросам безопасности балтийского РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:39

2022-02-17T15:39

2022-02-17T15:39

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин посетит в субботу Литву, планируются его переговоры с руководством страны и вооруженных сил по вопросам безопасности балтийского региона, сообщает в четверг пресс-служба литовского министерства обороны."Литву 19 февраля с официальным визитом посетит министр обороны США Ллойд Остин, который встретится с руководством государства и посетит министерство обороны. Министр прибывает, чтобы подтвердить, что США и далее вместе с Литвой будут активно работать по усилению безопасности Балтийского региона и предпринимать общие действия для отражения угроз безопасности при защите общих интересов и ценностей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе визита Остин планирует провести отдельные двусторонние переговоры с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, руководством минобороны и литовской армии. Предусмотрена также общая четырехсторонняя встреча Остина с министрами обороны стран Балтии.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/litva-1772924703.html

https://ria.ru/20220214/voennye-1772749299.html

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в мире, игорь конашенков, владимир путин, ллойд остин, киев, литва, россия, мид литвы, нато, сша