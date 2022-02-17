14:35 17.02.2022 (обновлено: 15:13 17.02.2022)
"Беларуськалий" подал в суд на Литву за отказ от транзита удобрений
"Беларуськалий" подал иск в литовский суд за отказ от транзита удобрений
© SputnikБеларуськалий
© Sputnik
Беларуськалий
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что суд в Литве принял иск о взыскании с Вильнюса штрафа за отказ литовской стороны от транзита белорусских удобрений.
"Движемся в цивилизованном русле, подан иск в суд первой инстанции. Он принят к рассмотрению на территории Литвы", - сказал Головченко в опубликованном пресс-службой правительства Белоруссии комментарии.
"По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы", - добавил белорусский премьер. Он отметил, что что сейчас Россия является стратегическим направлением для перенаправления товарных потоков Белоруссии.
"Мы в плотном контакте находимся с российскими коллегами. Они занимают союзническую позицию, идут на встречу во многих вопросах. Минтранс РФ активно участвует в этом процессе, у нас есть "дорожная карта", которая реализуется", - добавил Головченко.
По решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.
Минск в ответ на решения Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений запретил транзит по своей территории следующих из Литвы железной дорогой нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "ЛЖД".