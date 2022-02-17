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https://ria.ru/20220217/litva-1773331905.html
"Беларуськалий" подал в суд на Литву за отказ от транзита удобрений
"Беларуськалий" подал в суд на Литву за отказ от транзита удобрений - РИА Новости, 17.02.2022
"Беларуськалий" подал в суд на Литву за отказ от транзита удобрений
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что суд в Литве принял иск о взыскании с Вильнюса штрафа за отказ литовской стороны от транзита белорусских... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:35
2022-02-17T15:13
экономика
белоруссия
литва
беларуськалий
роман головченко
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что суд в Литве принял иск о взыскании с Вильнюса штрафа за отказ литовской стороны от транзита белорусских удобрений.Ранее Головченко заявил, что Минск обратился в суд в Литве с иском о взыскании с Вильнюса штрафа за расторжение контракта на транзит удобрений."По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы", - добавил белорусский премьер. Он отметил, что что сейчас Россия является стратегическим направлением для перенаправления товарных потоков Белоруссии."Мы в плотном контакте находимся с российскими коллегами. Они занимают союзническую позицию, идут на встречу во многих вопросах. Минтранс РФ активно участвует в этом процессе, у нас есть "дорожная карта", которая реализуется", - добавил Головченко.По решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.Минск в ответ на решения Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений запретил транзит по своей территории следующих из Литвы железной дорогой нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "ЛЖД".
https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773145458.html
https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771334743.html
https://ria.ru/20220202/udobreniya-1770660222.html
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экономика, белоруссия, литва, беларуськалий, роман головченко
14:35 17.02.2022 (обновлено: 15:13 17.02.2022)
 
"Беларуськалий" подал в суд на Литву за отказ от транзита удобрений

"Беларуськалий" подал иск в литовский суд за отказ от транзита удобрений

© SputnikБеларуськалий
Беларуськалий - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Sputnik
Беларуськалий
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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что суд в Литве принял иск о взыскании с Вильнюса штрафа за отказ литовской стороны от транзита белорусских удобрений.
Ранее Головченко заявил, что Минск обратился в суд в Литве с иском о взыскании с Вильнюса штрафа за расторжение контракта на транзит удобрений.
Грузовые контейнеры с продукцией Беларуськалия в порту Клайпеды, Литва - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 08:00
"Продать политическую авантюру". Белоруссия и Литва поспорили на миллиарды
"Движемся в цивилизованном русле, подан иск в суд первой инстанции. Он принят к рассмотрению на территории Литвы", - сказал Головченко в опубликованном пресс-службой правительства Белоруссии комментарии.
"По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы", - добавил белорусский премьер. Он отметил, что что сейчас Россия является стратегическим направлением для перенаправления товарных потоков Белоруссии.
"Мы в плотном контакте находимся с российскими коллегами. Они занимают союзническую позицию, идут на встречу во многих вопросах. Минтранс РФ активно участвует в этом процессе, у нас есть "дорожная карта", которая реализуется", - добавил Головченко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 15:31
Минск рассматривал транзит хлоркалия через Украину, заявил Лукашенко
По решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.
Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.
Минск в ответ на решения Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений запретил транзит по своей территории следующих из Литвы железной дорогой нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "ЛЖД".
Рабочий в шахте комбината по производству калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 13:28
В Кремле обсуждают перенаправление транзита белорусских удобрений
 
ЭкономикаБелоруссияЛитваБеларуськалийРоман Головченко
 
 
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