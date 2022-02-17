https://ria.ru/20220217/litva-1773331905.html

"Беларуськалий" подал в суд на Литву за отказ от транзита удобрений

"Беларуськалий" подал в суд на Литву за отказ от транзита удобрений - РИА Новости, 17.02.2022

"Беларуськалий" подал в суд на Литву за отказ от транзита удобрений

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что суд в Литве принял иск о взыскании с Вильнюса штрафа за отказ литовской стороны от транзита белорусских... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:35

2022-02-17T14:35

2022-02-17T15:13

экономика

белоруссия

литва

беларуськалий

роман головченко

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МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что суд в Литве принял иск о взыскании с Вильнюса штрафа за отказ литовской стороны от транзита белорусских удобрений.Ранее Головченко заявил, что Минск обратился в суд в Литве с иском о взыскании с Вильнюса штрафа за расторжение контракта на транзит удобрений."По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы", - добавил белорусский премьер. Он отметил, что что сейчас Россия является стратегическим направлением для перенаправления товарных потоков Белоруссии."Мы в плотном контакте находимся с российскими коллегами. Они занимают союзническую позицию, идут на встречу во многих вопросах. Минтранс РФ активно участвует в этом процессе, у нас есть "дорожная карта", которая реализуется", - добавил Головченко.По решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.Минск в ответ на решения Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений запретил транзит по своей территории следующих из Литвы железной дорогой нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "ЛЖД".

https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773145458.html

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771334743.html

https://ria.ru/20220202/udobreniya-1770660222.html

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экономика, белоруссия, литва, беларуськалий, роман головченко