https://ria.ru/20220217/lazy-1773294930.html

"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?

"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна? - РИА Новости, 17.02.2022

"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?

С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. "Ничего не делать" кажется непозволительной роскошью и установка "всегда заниматься чем-то полезным" становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без "ничегонеделания" — прямая дорога к истощению.

2022-02-17T12:00

2022-02-17T12:00

2022-02-17T12:24

яснопонятно

подкаст

психология

общество

отдых

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773294872_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_109d33c747028856c2879512ea59c03d.jpg

«Ты просто ленишься». Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна? С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. «Ничего не делать» кажется непозволительной роскошью и установка «всегда заниматься чем-то полезным» становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без «ничегонеделания» — прямая дорога к истощению. audio/mpeg

«Ты просто ленишься». Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна? С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. «Ничего не делать» кажется непозволительной роскошью и установка «всегда заниматься чем-то полезным» становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без «ничегонеделания» — прямая дорога к истощению. audio/mpeg

О том, что скрывается за ленью, чем опасно не позволять себе бездельничать, рассказывает психолог Юлия Зотова.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, психология, общество, отдых, работа, аудио