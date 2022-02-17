https://ria.ru/20220217/lazy-1773294930.html
"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна? - РИА Новости, 17.02.2022
"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. "Ничего не делать" кажется непозволительной роскошью и установка "всегда заниматься чем-то полезным" становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без "ничегонеделания" — прямая дорога к истощению.
2022-02-17T12:00
2022-02-17T12:00
2022-02-17T12:24
яснопонятно
подкаст
психология
общество
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работа
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«Ты просто ленишься». Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. «Ничего не делать» кажется непозволительной роскошью и установка «всегда заниматься чем-то полезным» становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без «ничегонеделания» — прямая дорога к истощению.
audio/mpeg
«Ты просто ленишься». Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. «Ничего не делать» кажется непозволительной роскошью и установка «всегда заниматься чем-то полезным» становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без «ничегонеделания» — прямая дорога к истощению.
audio/mpeg
О том, что скрывается за ленью, чем опасно не позволять себе бездельничать, рассказывает психолог Юлия Зотова.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, психология, общество, отдых, работа, аудио
12:00 17.02.2022 (обновлено: 12:24 17.02.2022)
"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. "Ничего не делать" кажется непозволительной роскошью и установка "всегда заниматься чем-то полезным" становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без "ничегонеделания" — прямая дорога к истощению.