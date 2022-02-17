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Туризм
https://ria.ru/20220217/latviya-1773291920.html
Латвия собирается открыть границы для российских туристов
Латвия собирается открыть границы для российских туристов - РИА Новости, 17.02.2022
Латвия собирается открыть границы для российских туристов
Власти Латвии планируют открыть границы для зарубежных туристов, в том числе и российских, сообщает Delfi.lv со ссылкой на пресс-секретаря министерства... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:58
2022-02-17T12:58
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Власти Латвии планируют открыть границы для зарубежных туристов, в том числе и российских, сообщает Delfi.lv со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Яниса Бекериса.Для посещения республики гостям необходим либо цифровой сертификат ЕС о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Процесс выдачи виз останется прежним, для их получения данные анализа не нужны. Подробные правила получения и детали будут опубликованы в ближайшее время. Пока визовые центры Латвии не ведут прием документов на туристические визы.Предполагается, что правила могут быть смягчены 1 марта — это дата отмены требования о соблюдении самоизоляции при въезде в Латвию, которое действует с 11 октября прошлого года. Как пояснили в Минздраве, при нынешнем уровне заболеваемости завозные случаи не создают дополнительной нагрузки на медучреждения страны.
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туризм, новости - туризм, латвия, коронавирус covid-19
12:58 17.02.2022
 
Латвия собирается открыть границы для российских туристов

Латвия с 1 марта планирует открыть границу для российских туристов

© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Depositphotos / Vitalez1988
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Власти Латвии планируют открыть границы для зарубежных туристов, в том числе и российских, сообщает Delfi.lv со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Яниса Бекериса.

Для посещения республики гостям необходим либо цифровой сертификат ЕС о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Процесс выдачи виз останется прежним, для их получения данные анализа не нужны. Подробные правила получения и детали будут опубликованы в ближайшее время. Пока визовые центры Латвии не ведут прием документов на туристические визы.
Предполагается, что правила могут быть смягчены 1 марта — это дата отмены требования о соблюдении самоизоляции при въезде в Латвию, которое действует с 11 октября прошлого года. Как пояснили в Минздраве, при нынешнем уровне заболеваемости завозные случаи не создают дополнительной нагрузки на медучреждения страны.
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