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Латвия собирается открыть границы для российских туристов
Латвия собирается открыть границы для российских туристов - РИА Новости, 17.02.2022
Латвия собирается открыть границы для российских туристов
Власти Латвии планируют открыть границы для зарубежных туристов, в том числе и российских, сообщает Delfi.lv со ссылкой на пресс-секретаря министерства... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:58
2022-02-17T12:58
2022-02-17T12:58
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Власти Латвии планируют открыть границы для зарубежных туристов, в том числе и российских, сообщает Delfi.lv со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Яниса Бекериса.Для посещения республики гостям необходим либо цифровой сертификат ЕС о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Процесс выдачи виз останется прежним, для их получения данные анализа не нужны. Подробные правила получения и детали будут опубликованы в ближайшее время. Пока визовые центры Латвии не ведут прием документов на туристические визы.Предполагается, что правила могут быть смягчены 1 марта — это дата отмены требования о соблюдении самоизоляции при въезде в Латвию, которое действует с 11 октября прошлого года. Как пояснили в Минздраве, при нынешнем уровне заболеваемости завозные случаи не создают дополнительной нагрузки на медучреждения страны.
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туризм, новости - туризм, латвия, коронавирус covid-19
Латвия собирается открыть границы для российских туристов
Латвия с 1 марта планирует открыть границу для российских туристов