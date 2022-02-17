https://ria.ru/20220217/kuru-1773367430.html

В ЕКА прокомментировали идею Рогозина о пилотируемых запусках с Куру

В ЕКА прокомментировали идею Рогозина о пилотируемых запусках с Куру - РИА Новости, 17.02.2022

В ЕКА прокомментировали идею Рогозина о пилотируемых запусках с Куру

Эксперты Европейского космического агентства и "Роскосмоса" прорабатывают возможные сценарии сотрудничества с применением корабля "Союз" на космодроме Куру,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:35

2022-02-17T16:35

2022-02-17T16:35

космос - риа наука

роскосмос

куру (космодром)

французская гвиана

дмитрий рогозин

союз

наука

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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Эксперты Европейского космического агентства и "Роскосмоса" прорабатывают возможные сценарии сотрудничества с применением корабля "Союз" на космодроме Куру, заявила РИА Новости старший специалист ЕКА по связям со СМИ Брижит Колмзе.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил дооборудовать стартовый комплекс российских ракет "Союз" во Французской Гвиане Куру до пилотируемого уровня и запускать с него корабли "Союз МС"."Эксперты прорабатывают возможные сценарии сотрудничества с применением корабля "Союз" на космодроме Куру. После того, как они подготовят отчет, он будет представлен руководителям двух агентств", - сказала Колмзе.Она напомнила, что после встречи гендиректора ЕКА с генеральным директором "Роскосмоса" 28 июля 2021 года главы двух агентств договорились создать совместную рабочую группу для изучения возможных направлений будущего сотрудничества, связанных с "Союзом" в Космическом центре во Французской Гвиане, была создана совместная оперативная группа.

https://ria.ru/20220207/robot-1771512246.html

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космос - риа наука, роскосмос, куру (космодром), французская гвиана, дмитрий рогозин, союз