https://ria.ru/20220217/kurer-1773236999.html
Уволенному в Приморье после похорон матери курьеру вновь предложили работу
Уволенному в Приморье после похорон матери курьеру вновь предложили работу - РИА Новости, 17.02.2022
Уволенному в Приморье после похорон матери курьеру вновь предложили работу
Сервиса доставки еды Delivery Club предложил курьеру, уволенному подрядчиком во Владивостоке после отсутствия на работе из-за похорон матери, продолжить... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T03:54
2022-02-17T03:54
2022-02-17T05:09
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Сервиса доставки еды Delivery Club предложил курьеру, уволенному подрядчиком во Владивостоке после отсутствия на работе из-за похорон матери, продолжить сотрудничество с сервисом через другого подрядчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе Delivery Club.Ранее "Новая газета" со ссылкой на самого курьера сообщила, что его уволили после того, как он отпросился со смены из-за необходимости готовиться к похоронам матери. По данным газеты, сначала в компании-подрядчике ICL разрешили пропустить рабочий день, а после курьер узнал, что он оштрафован на 900 рублей и уволен.Там отметили, что сотрудничающие с Delivery Club курьеры сами формируют свой график, сами выбирают дни, когда хотят работать, и продолжительность слотов."Мы никак на это не влияем, и подобный разговор курьера с представителем нашего сервиса невозможен в принципе. Все изменения выполняются в мобильном приложении, включая отмены слотов по уважительным причинам… Delivery Club не стимулировал этого курьера брать длинные слоты и выходить в неудобный для него день, мы считаем его обстоятельства уважительными и для прерывания уже запланированного слота", - добавили в пресс-службе.Сам курьер Олег Евченко заявил РИА Новости, что готов продолжать сотрудничество со службой доставки через другого подрядчика. "Да, действительно предложили (работать через другого подрядчика). Я согласился, готов работать. Мне пока не звонили оттуда, сказали, что сегодня свяжутся и расскажут, что и как", - рассказал Евченко.По его словам, в Delivery Club ему сообщили, что отменили корректировку, то есть сумма штрафа должна вернуться курьеру. Евченко отметил, что пока он с профсоюзом будет смотреть на последующие действия Delivery Club и отталкиваться от ситуации в дальнейших решениях.Подрядчик Delivery Club во Владивостоке логистическая компания ICL пока не ответила на запрос РИА Новости о комментарии.
https://ria.ru/20220210/uvolnenie-1771983967.html
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владивосток, общество
03:54 17.02.2022 (обновлено: 05:09 17.02.2022)
Уволенному в Приморье после похорон матери курьеру вновь предложили работу
Уволенному в Приморье после похорон матери курьеру вновь предложили работу с Delivery Club
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Сервиса доставки еды Delivery Club предложил курьеру, уволенному подрядчиком во Владивостоке после отсутствия на работе из-за похорон матери, продолжить сотрудничество с сервисом через другого подрядчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе Delivery Club.
Ранее "Новая газета"
со ссылкой на самого курьера сообщила, что его уволили после того, как он отпросился со смены из-за необходимости готовиться к похоронам матери. По данным газеты, сначала в компании-подрядчике ICL разрешили пропустить рабочий день, а после курьер узнал, что он оштрафован на 900 рублей и уволен.
"Данный курьер работает в логистической компании, которая является нашим подрядчиком во Владивостоке, зафиксированный диалог произошел между курьером и представителем этой компании. Она предоставляет логистические услуги не только нам, но и другим компаниям из сферы e-commerce. Мы уже попросили компанию провести проверку этой информации… Для быстрого решения вопроса мы компенсировали курьеру корректировку за уход с запланированного слота, а также предложили ему начать работать с нами через другого логистического подрядчика", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что сотрудничающие с Delivery Club курьеры сами формируют свой график, сами выбирают дни, когда хотят работать, и продолжительность слотов.
"Мы никак на это не влияем, и подобный разговор курьера с представителем нашего сервиса невозможен в принципе. Все изменения выполняются в мобильном приложении, включая отмены слотов по уважительным причинам… Delivery Club не стимулировал этого курьера брать длинные слоты и выходить в неудобный для него день, мы считаем его обстоятельства уважительными и для прерывания уже запланированного слота", - добавили в пресс-службе.
Сам курьер Олег Евченко заявил РИА Новости, что готов продолжать сотрудничество со службой доставки через другого подрядчика. "Да, действительно предложили (работать через другого подрядчика). Я согласился, готов работать. Мне пока не звонили оттуда, сказали, что сегодня свяжутся и расскажут, что и как", - рассказал Евченко.
По его словам, в Delivery Club ему сообщили, что отменили корректировку, то есть сумма штрафа должна вернуться курьеру. Евченко отметил, что пока он с профсоюзом будет смотреть на последующие действия Delivery Club и отталкиваться от ситуации в дальнейших решениях.
Подрядчик Delivery Club во Владивостоке
логистическая компания ICL пока не ответила на запрос РИА Новости о комментарии.