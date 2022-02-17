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Крымские белорусы пригласили Лукашенко на годовщину референдума
Крымские белорусы пригласили Лукашенко на годовщину референдума - РИА Новости, 17.02.2022
Крымские белорусы пригласили Лукашенко на годовщину референдума
Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров по... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:03
2022-02-17T11:03
владимир путин
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севастополь
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оон
общество
республика крым
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров по случаю празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Мы неоднократно приглашали президента Республики Беларусь и различные официальные лица страны посетить Крым. Одной из основных дат, которые мы предлагаем, это восьмая годовщина Крымской весны", - сказал РИА Новости Чегринец.Собеседник агентства напомнил, что сейчас Белоруссия занята подготовкой к республиканскому референдума.Ранее сообщалось, что восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – вместе навсегда". Основные мероприятия запланированы на 16-18 марта.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220215/krym-1772874511.html
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владимир путин, россия, севастополь, киев, оон, общество, республика крым, белоруссия, александр лукашенко
11:03 17.02.2022
 
Крымские белорусы пригласили Лукашенко на годовщину референдума

Крымские белорусы пригласили президента Лукашенко на годовщину референдума

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров по случаю празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 12:10
Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину оставить претензии на полуостров
"Мы неоднократно приглашали президента Республики Беларусь и различные официальные лица страны посетить Крым. Одной из основных дат, которые мы предлагаем, это восьмая годовщина Крымской весны", - сказал РИА Новости Чегринец.
Собеседник агентства напомнил, что сейчас Белоруссия занята подготовкой к республиканскому референдума.
"Естественно, пока он не пройдет и не подведут результаты, никто не сможет приехать. Но уже начиная с марта возможны сюрпризы, причем мы не только ждем гостей, но и, возможно, сделаем интересный выезд известных крымчан в Республику Беларусь", - сказал Чегринец.
Ранее сообщалось, что восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – вместе навсегда". Основные мероприятия запланированы на 16-18 марта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Празднование седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 08:42
В Крыму назвали девиз празднования годовщины воссоединения с Россией
 
Владимир ПутинРоссияСевастопольКиевООНОбществоРеспублика КрымБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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