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В Крыму на строительство гостиниц выделят 50 миллиардов рублей
В Крыму на строительство гостиниц выделят 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.02.2022
В Крыму на строительство гостиниц выделят 50 миллиардов рублей
В Крыму приняты заявки на льготное кредитование гостиничной сферы на 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:05
2022-02-17T19:05
2022-02-17T19:05
туризм
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
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отели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В Крыму приняты заявки на льготное кредитование гостиничной сферы на 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, выделение средств по ставке от трех процентов позволяет помочь развитию крупных санаторно-курортных и гостиничных комплексов. Они становятся градообразующими, создают большое количество рабочих мест, так как вовлекают до 50 смежных отраслей и превращаются в драйвер для региона.Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что уже одобрено кредитов на 23 миллиарда рублей. Первые транши получены инвесторами. Ведется реконструкция гостиничных комплексов. В них будет построено и отреставрировано более 3,5 тысячи номеров.
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туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, новости - туризм, отели, гостиницы
В Крыму на строительство гостиниц выделят 50 миллиардов рублей
В Крыму за счет льготных кредитов будут возведены новые отели и реконструированы старые
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В Крыму приняты заявки на льготное кредитование гостиничной сферы на 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, выделение средств по ставке от трех процентов позволяет помочь развитию крупных санаторно-курортных и гостиничных комплексов. Они становятся градообразующими, создают большое количество рабочих мест, так как вовлекают до 50 смежных отраслей и превращаются в драйвер для региона.
Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что уже одобрено кредитов на 23 миллиарда рублей. Первые транши получены инвесторами. Ведется реконструкция гостиничных комплексов. В них будет построено и отреставрировано более 3,5 тысячи номеров.