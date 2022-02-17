https://ria.ru/20220217/krym-1773263880.html

В Крыму на строительство гостиниц выделят 50 миллиардов рублей

В Крыму на строительство гостиниц выделят 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.02.2022

В Крыму на строительство гостиниц выделят 50 миллиардов рублей

В Крыму приняты заявки на льготное кредитование гостиничной сферы на 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:05

2022-02-17T19:05

2022-02-17T19:05

туризм

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

новости - туризм

отели

гостиницы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. В Крыму приняты заявки на льготное кредитование гостиничной сферы на 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, выделение средств по ставке от трех процентов позволяет помочь развитию крупных санаторно-курортных и гостиничных комплексов. Они становятся градообразующими, создают большое количество рабочих мест, так как вовлекают до 50 смежных отраслей и превращаются в драйвер для региона.Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что уже одобрено кредитов на 23 миллиарда рублей. Первые транши получены инвесторами. Ведется реконструкция гостиничных комплексов. В них будет построено и отреставрировано более 3,5 тысячи номеров.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

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туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, новости - туризм, отели, гостиницы