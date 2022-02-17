https://ria.ru/20220217/kredity-1773252153.html

Россиянам могут радикально снизить ставки по кредитам

РБК: в Госдуме предложили снизить предельные ставки по микрозаймам вдвое - РИА Новости, 17.02.2022

Россиянам могут радикально снизить ставки по кредитам

В Госдуме обсудят снижение максимальных ставок по потребительским кредитам и займам с одного до 0,5 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:09

2022-02-17T09:09

2022-02-17T09:09

экономика

россия

общество

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/43/1559014327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f10844f204f975eb9c5e3e8c91835b28.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В Госдуме обсудят снижение максимальных ставок по потребительским кредитам и займам с одного до 0,5 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.Уточняется, что законопроект об ужесточении условий выдачи ссуд внесли в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года. Тогда речь шла о снижении максимальной ставки до 0,8 процента, что означало сокращение стоимости займов с 365 до 292 процентов годовых. Теперь некоторые разработчики проекта высказались о более радикальных мерах.Как сообщил один из источников, при обсуждении было озвучено предложение снизить предельную ставку до 0,5 процента.Официального подтверждения этой информации пока не было.

https://realty.ria.ru/20220215/dolgi-1772908447.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, общество, госдума рф