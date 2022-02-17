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Россиянам могут радикально снизить ставки по кредитам
РБК: в Госдуме предложили снизить предельные ставки по микрозаймам вдвое - РИА Новости, 17.02.2022
Россиянам могут радикально снизить ставки по кредитам
В Госдуме обсудят снижение максимальных ставок по потребительским кредитам и займам с одного до 0,5 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:09
2022-02-17T09:09
2022-02-17T09:09
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В Госдуме обсудят снижение максимальных ставок по потребительским кредитам и займам с одного до 0,5 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.Уточняется, что законопроект об ужесточении условий выдачи ссуд внесли в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года. Тогда речь шла о снижении максимальной ставки до 0,8 процента, что означало сокращение стоимости займов с 365 до 292 процентов годовых. Теперь некоторые разработчики проекта высказались о более радикальных мерах.Как сообщил один из источников, при обсуждении было озвучено предложение снизить предельную ставку до 0,5 процента.Официального подтверждения этой информации пока не было.
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экономика, россия, общество, госдума рф
РБК: в Госдуме предложили снизить предельные ставки по микрозаймам вдвое
РБК: в Госдуме обсудят снижение предельных ставок по микрозаймам с 1 до 0,5 процента