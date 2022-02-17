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Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с европейского космодрома Куру

Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с европейского космодрома Куру - РИА Новости, 17.02.2022

Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с европейского космодрома Куру

Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру можно дооборудовать до пилотируемого уровня, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:01

2022-02-17T10:01

2022-02-17T12:06

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космос - риа наука

дмитрий рогозин

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европа

французская гвиана

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру можно дооборудовать до пилотируемого уровня, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Полагаю, что в настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня", — написал он у себя в Telegram-канале.Рогозин уточнил, что использование надежного российского корабля "Союз МС" было бы "отличной идеей", если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС.Так он прокомментировал публикации о том, что в Европе задумались о необходимости разработать собственный космический корабль для пилотируемых полетов.Ранее Рогозин сообщал, что возможность дооборудовать российский комплекс во Французской Гвиане под пилотируемые полеты имеется и теоретически такой апгрейд дал бы возможность запускать корабли и к китайской орбитальной станции.

https://realty.ria.ru/20220125/rogozin-1769451524.html

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, европа, французская гвиана, международная космическая станция (мкс)