10:01 17.02.2022 (обновлено: 12:06 17.02.2022)
Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с европейского космодрома Куру
Глава "Роскосмоса" Рогозин предложил дооборудовать стартовый комплекс в Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру можно дооборудовать до пилотируемого уровня, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Полагаю, что в настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня", — написал он у себя в Telegram-канале.
Рогозин уточнил, что использование надежного российского корабля "Союз МС" было бы "отличной идеей", если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС.
"Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полетах", — добавил глава "Роскосмоса".
Так он прокомментировал публикации о том, что в Европе задумались о необходимости разработать собственный космический корабль для пилотируемых полетов.
Ранее Рогозин сообщал, что возможность дооборудовать российский комплекс во Французской Гвиане под пилотируемые полеты имеется и теоретически такой апгрейд дал бы возможность запускать корабли и к китайской орбитальной станции.
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