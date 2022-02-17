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Наука
https://ria.ru/20220217/kosmos-1773258904.html
Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с европейского космодрома Куру
Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с европейского космодрома Куру - РИА Новости, 17.02.2022
Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с европейского космодрома Куру
Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру можно дооборудовать до пилотируемого уровня, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:01
2022-02-17T12:06
наука
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
европа
французская гвиана
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру можно дооборудовать до пилотируемого уровня, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Полагаю, что в настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня", — написал он у себя в Telegram-канале.Рогозин уточнил, что использование надежного российского корабля "Союз МС" было бы "отличной идеей", если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС.Так он прокомментировал публикации о том, что в Европе задумались о необходимости разработать собственный космический корабль для пилотируемых полетов.Ранее Рогозин сообщал, что возможность дооборудовать российский комплекс во Французской Гвиане под пилотируемые полеты имеется и теоретически такой апгрейд дал бы возможность запускать корабли и к китайской орбитальной станции.
https://realty.ria.ru/20220125/rogozin-1769451524.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, европа, французская гвиана, международная космическая станция (мкс)
10:01 17.02.2022 (обновлено: 12:06 17.02.2022)
 
Рогозин предложил запускать корабли "Союз" с европейского космодрома Куру

Глава "Роскосмоса" Рогозин предложил дооборудовать стартовый комплекс в Гвиане

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру можно дооборудовать до пилотируемого уровня, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Полагаю, что в настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня", — написал он у себя в Telegram-канале.
Рогозин уточнил, что использование надежного российского корабля "Союз МС" было бы "отличной идеей", если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС.

"Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полетах", — добавил глава "Роскосмоса".

Так он прокомментировал публикации о том, что в Европе задумались о необходимости разработать собственный космический корабль для пилотируемых полетов.
Ранее Рогозин сообщал, что возможность дооборудовать российский комплекс во Французской Гвиане под пилотируемые полеты имеется и теоретически такой апгрейд дал бы возможность запускать корабли и к китайской орбитальной станции.
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НаукаКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияЕвропаФранцузская ГвианаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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