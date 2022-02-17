https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773282707.html

В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 955 человек с COVID-19

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 602 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:39

2022-02-17T11:39

2022-02-17T11:39

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 602 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За сутки госпитализированы 955 человек. На ИВЛ находятся 602 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 42 439 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 324 231.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/vaktsina-1773226117.html

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коронавирус covid-19, общество, москва