https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773276764.html
В России за сутки выписали 185 082 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 185 082 человека после COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
В России за сутки выписали 185 082 человека после COVID-19
Более 185 тысяч человек выздоровели от коронавируса за сутки в России, это на 7,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:17
2022-02-17T11:17
2022-02-17T11:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840778_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_c50fca8a0c39bcd0ac3b767b4e0e5825.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 185 тысяч человек выздоровели от коронавируса за сутки в России, это на 7,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 185 082 человека, или на 7,3% больше по сравнению с 16 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220217/omikron-1773237200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840778_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9d33737f92bb9cbdca784fa2998704ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, общество
В России за сутки выписали 185 082 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 185 082 человека после COVID-19, на 7,3% больше, чем накануне