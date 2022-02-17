https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773276615.html

В России за сутки госпитализировали 18 090 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 18 090 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022

В России за сутки госпитализировали 18 090 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в больницы попали более 18 тысяч россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:17

2022-02-17T11:17

2022-02-17T12:48

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в больницы попали более 18 тысяч россиян с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <...> составило 18 090 человек и снизилось <...> на 7,6 процента (накануне было 19 573. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.В 58 регионах этот показатель снизился, в 27 — вырос.Точное число зарегистрированных за день случаев составило 180 622 (вчера было 179 284). Высокий уровень заболеваемости специалисты объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 659 880 человек.Умерли за сутки 790 пациентов (днем ранее — 748), общее число летальных исходов достигло 343 173. Выписались после лечения 185 082 человека: впервые поправившихся больше, чем заболевших. Больше всего новых пациентов в Санкт- Петербурге (16 595), Москве (9705) и Красноярском крае (7617), меньше всего — на Чукотке (десять), в Чечне (96) и Ненецком автономном округе (118).В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 414 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

https://ria.ru/20220217/antitela-1773248139.html

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