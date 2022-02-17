https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773255565.html

В Якутии объяснили большое число госпитализаций c COVID-19

В Якутии объяснили большое число госпитализаций c COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022

В Якутии объяснили большое число госпитализаций c COVID-19

Сорок процентов всех случаев коронавируса в Якутии все еще связаны с "дельта"-штаммом, из-за чего остаются высокими показатели по госпитализации граждан,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:36

2022-02-17T09:36

2022-02-17T09:36

распространение коронавируса

общество

якутск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Сорок процентов всех случаев коронавируса в Якутии все еще связаны с "дельта"-штаммом, из-за чего остаются высокими показатели по госпитализации граждан, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.По данным регионального оперативного штаба, за сутки в регионе выявлено 1557 новых случаев COVID-19, в том числе по городу Якутску – 684. В последние три дня в Якутске стабильно выявляется 650-680 случаев коронавируса. Сократилось количество обращений в дополнительно развернутый центр неотложной амбулаторной помощи, поэтому принято решение о его закрытии.За последние сутки выздоровели 4085 человек. При этом показатели госпитализации сохраняются на высоком уровне, за прошедшие сутки госпитализировано 96 человек, это 6,2% от общего количества новых случаев. Наибольшее количество госпитализированных приходится на город Якутск – 58,7%. В реанимационных отделениях находятся 113 человек, в том числе 22 пациента в крайне тяжёлом состоянии."По данным Управления Роспотребнадзора по Якутии в настоящее время 40% всех выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции все еще связаны с распространением "дельта"-штамма. Анализ эпидситуации показывает, что в районах республики из-за циркуляции "дельта"-штамма имеется высокий риск госпитализаций невакцинированных, граждан пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что штамм "омикрон" отмечается у порядка 80% заболевших коронавирусом в городе Якутске, в районах республики продолжает циркулировать "дельта"-штамм.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/vaktsina-1773226117.html

якутск

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общество, якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19