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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773255565.html
В Якутии объяснили большое число госпитализаций c COVID-19
В Якутии объяснили большое число госпитализаций c COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
В Якутии объяснили большое число госпитализаций c COVID-19
Сорок процентов всех случаев коронавируса в Якутии все еще связаны с "дельта"-штаммом, из-за чего остаются высокими показатели по госпитализации граждан,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:36
2022-02-17T09:36
распространение коронавируса
общество
якутск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Сорок процентов всех случаев коронавируса в Якутии все еще связаны с "дельта"-штаммом, из-за чего остаются высокими показатели по госпитализации граждан, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.По данным регионального оперативного штаба, за сутки в регионе выявлено 1557 новых случаев COVID-19, в том числе по городу Якутску – 684. В последние три дня в Якутске стабильно выявляется 650-680 случаев коронавируса. Сократилось количество обращений в дополнительно развернутый центр неотложной амбулаторной помощи, поэтому принято решение о его закрытии.За последние сутки выздоровели 4085 человек. При этом показатели госпитализации сохраняются на высоком уровне, за прошедшие сутки госпитализировано 96 человек, это 6,2% от общего количества новых случаев. Наибольшее количество госпитализированных приходится на город Якутск – 58,7%. В реанимационных отделениях находятся 113 человек, в том числе 22 пациента в крайне тяжёлом состоянии."По данным Управления Роспотребнадзора по Якутии в настоящее время 40% всех выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции все еще связаны с распространением "дельта"-штамма. Анализ эпидситуации показывает, что в районах республики из-за циркуляции "дельта"-штамма имеется высокий риск госпитализаций невакцинированных, граждан пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что штамм "омикрон" отмечается у порядка 80% заболевших коронавирусом в городе Якутске, в районах республики продолжает циркулировать "дельта"-штамм.
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общество, якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
09:36 17.02.2022
 
В Якутии объяснили большое число госпитализаций c COVID-19

В Якутии 40% случаев коронавируса связаны со штаммом "дельта"

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Сорок процентов всех случаев коронавируса в Якутии все еще связаны с "дельта"-штаммом, из-за чего остаются высокими показатели по госпитализации граждан, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
По данным регионального оперативного штаба, за сутки в регионе выявлено 1557 новых случаев COVID-19, в том числе по городу Якутску – 684. В последние три дня в Якутске стабильно выявляется 650-680 случаев коронавируса. Сократилось количество обращений в дополнительно развернутый центр неотложной амбулаторной помощи, поэтому принято решение о его закрытии.
За последние сутки выздоровели 4085 человек. При этом показатели госпитализации сохраняются на высоком уровне, за прошедшие сутки госпитализировано 96 человек, это 6,2% от общего количества новых случаев. Наибольшее количество госпитализированных приходится на город Якутск – 58,7%. В реанимационных отделениях находятся 113 человек, в том числе 22 пациента в крайне тяжёлом состоянии.
"По данным Управления Роспотребнадзора по Якутии в настоящее время 40% всех выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции все еще связаны с распространением "дельта"-штамма. Анализ эпидситуации показывает, что в районах республики из-за циркуляции "дельта"-штамма имеется высокий риск госпитализаций невакцинированных, граждан пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что штамм "омикрон" отмечается у порядка 80% заболевших коронавирусом в городе Якутске, в районах республики продолжает циркулировать "дельта"-штамм.
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Распространение коронавирусаОбществоЯкутскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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