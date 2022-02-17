https://ria.ru/20220217/korabli-1773239851.html

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в море

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в море - РИА Новости, 17.02.2022

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в море

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в Каспийское море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T05:03

2022-02-17T05:03

2022-02-17T05:03

безопасность

россия

южный военный округ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости. Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в Каспийское море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).По данным ЮВО, в маневрах "принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинец" малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения".Экипажи кораблей флотилии отработают совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя.В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокома ВМФ. Основная направленность учений - отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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безопасность, россия, южный военный округ