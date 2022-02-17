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В Совете Федерации предложили расширить перечень противоправного контента
В Совете Федерации предложили расширить перечень противоправного контента - РИА Новости, 17.02.2022
В Совете Федерации предложили расширить перечень противоправного контента
В Совете Федерации готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T03:24
2022-02-17T03:24
2022-02-17T03:24
общество
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Совете Федерации готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке, сообщила РИА Новости один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова.По словам Павловой, сейчас появляется все новый контент в интернете, который пока не подпадает под определение противоправного, но который также несет угрозу и набирает силу."В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье - так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей - так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений", - заявила сенатор.Она также добавила, что в этой ситуации невозможно не замечать позицию родительской общественности и специальных центров мониторинга сетей."Угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства. Безусловно, назрела необходимость законодательных инициатив, и я думаю, этот год будет переломным в этом вопросе, так как мы уже видим, какие шаги нужно здесь сделать", - сказала Павлова.Также парламентарий призвала обратить внимание и на поведение отечественных соцсетей."Я получаю все больше жалоб на нашу соцсеть "ВКонтакте", которая приобрела ярлык "самой грязной". Там тоже весь этот деструктивный контент присутствует, и иной раз пользователи даже через жалобы не могут заблокировать ту или иную информацию. Все это вызывает огромное удивление, и здесь, я считаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий", - убеждена она.Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.
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общество, россия
В Совете Федерации предложили расширить перечень противоправного контента
В СФ предложили внести в перечень противоправного контента радикальный феминизм и чайлдфри
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Совете Федерации готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке, сообщила РИА Новости один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова.
"Нами ведется совместная работа с Роскомнадзором по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве", - сказала она.
По словам Павловой, сейчас появляется все новый контент в интернете, который пока не подпадает под определение противоправного, но который также несет угрозу и набирает силу.
"В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье - так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей - так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений", - заявила сенатор.
Она также добавила, что в этой ситуации невозможно не замечать позицию родительской общественности и специальных центров мониторинга сетей.
"Угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства. Безусловно, назрела необходимость законодательных инициатив, и я думаю, этот год будет переломным в этом вопросе, так как мы уже видим, какие шаги нужно здесь сделать", - сказала Павлова.
Также парламентарий призвала обратить внимание и на поведение отечественных соцсетей.
"Я получаю все больше жалоб на нашу соцсеть "ВКонтакте", которая приобрела ярлык "самой грязной". Там тоже весь этот деструктивный контент присутствует, и иной раз пользователи даже через жалобы не могут заблокировать ту или иную информацию. Все это вызывает огромное удивление, и здесь, я считаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий", - убеждена она.
Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.