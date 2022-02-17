https://ria.ru/20220217/konsul-1773234646.html

Украинский дипломат сделал скандальное заявление о России

Украинский дипломат захотел "уничтожить" Россию - РИА Новости, 17.02.2022

Украинский дипломат сделал скандальное заявление о России

Украинский консул в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост в Facebook с призывом "уничтожить" Россию. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T02:39

2022-02-17T02:39

2022-02-17T02:39

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинский консул в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост в Facebook с призывом "уничтожить" Россию.Дипломат разместил сообщение, в котором предложил 19 декабря (так было в тексте. – прим. ред.) провести в столице Черногории "марш единства" с Украиной. "Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества", - написал он, сопроводив пост хэштегом "Россия должна быть уничтожена".Впоследствии консул отредактировал текст, заменив слова о России фразой "Украинцы будут сопротивляться" и поменяв дату мероприятия на 19 февраля. Первоначальный текст доступен в истории правок поста.В августе 2020 года Шматов отметился скандальным высказыванием в адрес властей Черногории, когда республика открыла границы для туристов из России. Тогда консул обвинил местных чиновников в дискриминации украинцев.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. Политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".

https://ria.ru/20220216/samuray-1773181965.html

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