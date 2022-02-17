https://ria.ru/20220217/konsul-1773234646.html
Украинский дипломат сделал скандальное заявление о России
Украинский дипломат захотел "уничтожить" Россию - РИА Новости, 17.02.2022
Украинский дипломат сделал скандальное заявление о России
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост в Facebook с призывом "уничтожить" Россию. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T02:39
2022-02-17T02:39
2022-02-17T02:39
в мире
россия
черногория
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773089501_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_db841463b87ea702f73ae5843441e730.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинский консул в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост в Facebook с призывом "уничтожить" Россию.Дипломат разместил сообщение, в котором предложил 19 декабря (так было в тексте. – прим. ред.) провести в столице Черногории "марш единства" с Украиной. "Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества", - написал он, сопроводив пост хэштегом "Россия должна быть уничтожена".Впоследствии консул отредактировал текст, заменив слова о России фразой "Украинцы будут сопротивляться" и поменяв дату мероприятия на 19 февраля. Первоначальный текст доступен в истории правок поста.В августе 2020 года Шматов отметился скандальным высказыванием в адрес властей Черногории, когда республика открыла границы для туристов из России. Тогда консул обвинил местных чиновников в дискриминации украинцев.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. Политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".
https://ria.ru/20220216/samuray-1773181965.html
россия
черногория
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773089501_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3c15ad6a503adb11beb8b024eaab7b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черногория, украина
Украинский дипломат захотел "уничтожить" Россию
Консул Украины в Черногории Шматов опубликовал пост с призывом "уничтожить" Россию