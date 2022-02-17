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Проблем с кислородом в медучреждениях нет, заявили в Минздраве
Проблем с кислородом в медучреждениях нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 17.02.2022
Проблем с кислородом в медучреждениях нет, заявили в Минздраве
Принятых мер для обеспечения медучреждений в РФ кислородом достаточно, острых вопросов нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:41
2022-02-17T14:41
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Принятых мер для обеспечения медучреждений в РФ кислородом достаточно, острых вопросов нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко."Меры, которые были приняты, благодаря мониторингу, у нас сейчас вопросов острых нет, тот алгоритм, который сейчас налажен по взаимодействию между министерством промышленности и торговли, Минздравом и Росздравнадзором, он работает", - сказала Астапенко на совещании в Совете Федерации о мерах, направленных на повышение производства и доступности медицинского кислорода.Она отметила, что в настоящий момент принятых мер для обеспечения медучреждений кислородом в России достаточно.В свою очередь, замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков уточнил, что в настоящее время нет регионов, у которых запас кислорода был бы меньше, чем на сутки. По его словам, запас на сутки есть у восьми регионов, у остальных субъектов страны еще больше.
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общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:41 17.02.2022
 
Проблем с кислородом в медучреждениях нет, заявили в Минздраве

Представитель Минздрава Астапенко: проблем с обеспечением медучреждений кислородом нет

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Принятых мер для обеспечения медучреждений в РФ кислородом достаточно, острых вопросов нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко.
"Меры, которые были приняты, благодаря мониторингу, у нас сейчас вопросов острых нет, тот алгоритм, который сейчас налажен по взаимодействию между министерством промышленности и торговли, Минздравом и Росздравнадзором, он работает", - сказала Астапенко на совещании в Совете Федерации о мерах, направленных на повышение производства и доступности медицинского кислорода.
Она отметила, что в настоящий момент принятых мер для обеспечения медучреждений кислородом в России достаточно.
В свою очередь, замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков уточнил, что в настоящее время нет регионов, у которых запас кислорода был бы меньше, чем на сутки. По его словам, запас на сутки есть у восьми регионов, у остальных субъектов страны еще больше.
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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