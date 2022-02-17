https://ria.ru/20220217/kislorod-1773333832.html

Проблем с кислородом в медучреждениях нет, заявили в Минздраве

Проблем с кислородом в медучреждениях нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 17.02.2022

Проблем с кислородом в медучреждениях нет, заявили в Минздраве

Принятых мер для обеспечения медучреждений в РФ кислородом достаточно, острых вопросов нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:41

2022-02-17T14:41

2022-02-17T14:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174332_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_f103e0abdcba5adc5f37f1f0e8f58689.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Принятых мер для обеспечения медучреждений в РФ кислородом достаточно, острых вопросов нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Астапенко."Меры, которые были приняты, благодаря мониторингу, у нас сейчас вопросов острых нет, тот алгоритм, который сейчас налажен по взаимодействию между министерством промышленности и торговли, Минздравом и Росздравнадзором, он работает", - сказала Астапенко на совещании в Совете Федерации о мерах, направленных на повышение производства и доступности медицинского кислорода.Она отметила, что в настоящий момент принятых мер для обеспечения медучреждений кислородом в России достаточно.В свою очередь, замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков уточнил, что в настоящее время нет регионов, у которых запас кислорода был бы меньше, чем на сутки. По его словам, запас на сутки есть у восьми регионов, у остальных субъектов страны еще больше.

https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773276615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)