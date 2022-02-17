Премьер Японии прокомментировал ситуацию вокруг Украины
Премьер Японии Кисида: Токио должен присоединиться к снижению напряженности вокруг Украины
Фумио Кисида
ТОКИО, 17 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с представителями возглавляемой им фракции выразил мнение, что Токио должен присоединиться к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины путем дипломатии.
"По мере того как напряженность (вокруг Украины – ред.) сохраняется, никакой вариант развития событий не станет неожиданностью. Наша страна также должна приложить усилия для снижения напряженности (в этом регионе – ред.) путем дипломатии", - цитирует слова главы японского правительства агентство Киодо.
Правительство Японии рассматривает возможность введения различных вариантов санкций против России в случае эскалации на Украине. В частности, по данным СМИ, рассматриваются варианты экспортных ограничений на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения российского президента. В настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
Ранее Кисида на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии заявил, что если допустить, что санкции против России будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Кроме того, Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.