Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220217/kino-1773265718.html
Фильмы из России, Испании, Франции получили главные награды Берлинале
Фильмы из России, Испании, Франции получили главные награды Берлинале - РИА Новости, 17.02.2022
Фильмы из России, Испании, Франции получили главные награды Берлинале
На 72-м Берлинале награды получили российская короткометражка, картина о сборе фруктов в Испании, новый корейский фильм и драма о любовном треугольнике. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:39
2022-02-17T11:39
культура
жюльет бинош
санкт-петербург
кино и сериалы
знаменитости
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768565313_1:0:1439:809_1920x0_80_0_0_1b53099491cc7ee467eeb36967dcc4cf.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На 72-м Берлинале награды получили российская короткометражка, картина о сборе фруктов в Испании, новый корейский фильм и драма о любовном треугольнике.Российский режиссер Анастасия Вебер получила приз за картину "Trap" ("Ловушка") в категории "лучший короткометражный фильм".Эта 20-минутная история рассказывает о жителях пригорода Санкт-Петербурга. Главный герой Саша переживает множество проблем, пытается завоевать внимание одноклассницы. А вместе с этим оберегает сестру от неприятностей и выживает в непростом мире спальных районов.Главную награду, Золотого медведя за лучший фильм, получила испанская картина "Алькаррас" Карлы Симон. Режиссер обратилась к своему опыту сельской жизни в каталонской деревне и рассказала историю семьи, промышляющей сбором персиков, а также о трудностях, с которыми они сталкиваются.Другой испаноязычный фильм, "Одеяние из драгоценных камней" Наталии Лопез, получил Приз жюри, а за Выдающийся художественный вклад отметили франко-камбоджийский анимационный фильм "Все будет хорошо".Лучшим режиссером называли француженку Клер Дени: жюри отметило ее за картину "По обе стороны лезвия" с Жюльет Бинош и Венсаном Линдоном. Она рассказывает о неловком любовном треугольнике, отношениях с детьми, расизме и других современных проблемах.Южнокорейский режиссер Хон Сан Су поставил собственный рекорд: третий год подряд он получает награду фестиваля в Основном конкурсе. До этого он удостаивался призов в позапрошлом и прошлом годах за режиссуру и сценарий. А сейчас был отмечен Серебряным медведем, Гран-При жюри, за черно-белую картину "Фильм писателя".В ней автор, кинорежиссер, владелица книжного магазина и актриса в творческом кризисе размышляют о том, как время влияет на искусство, а случайные встречи заставляют смотреть на мир иначе.В этом году первые актерские номинации не были определены гендером: жюри вручило награду, не разделяя ее на "мужскую" и "женскую" категории. Лучшей признали актрису Мельтем Каптан на роль в драме "Рабийе Курназ против Джорджа Буша" режиссера Андреаса Дрезена. Эту же картину наградили за сценарий.Жюри Основного конкурса возглавлял М. Найт Шьямалан. В него также входили Рюсукэ Хамагути, Конни Нильсен и другие.Российские картины не были представлены в Основном конкурсе, но участвовали в параллельных программах. В секцию Encounters вошел фильм Александра Золотухина "Брат во всем", в программу "Панорама" — дебютный художественный фильм Михаила Бородина "Продукты 24".В Generation 14plus (куда включают картины о подростках) показали фильм "Страна Саша" Юлии Трофимовой, а в программе короткометражек также участвовала документалка Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.Берлинале проходил в оффлайн формате, но с соблюдением коронавирусных ограничений. Несмотря на то, что жюри объявило победителей, смотр продолжит работу для публики: показы конкурсных фильмов в немецкой столице продлятся до 20 февраля.
https://ria.ru/20220215/kino-1772775088.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768565313_181:0:1260:809_1920x0_80_0_0_5220d13e078497816a8168b010103c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жюльет бинош, санкт-петербург, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры
11:39 17.02.2022
 
Фильмы из России, Испании, Франции получили главные награды Берлинале

Российскую короткометражку "Trap" признали лучшей, за режиссуру отметили Клер Дени

Кадр из фильма "TRAP"
Кадр из фильма TRAP
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На 72-м Берлинале награды получили российская короткометражка, картина о сборе фруктов в Испании, новый корейский фильм и драма о любовном треугольнике.
Российский режиссер Анастасия Вебер получила приз за картину "Trap" ("Ловушка") в категории "лучший короткометражный фильм".
"Тщательно и минимально сконструированное повествование кинематографически вовлекает нас в чувство экстаза, сопротивления и безнадежности одновременно, — говорится в заявлении жюри. — Мощная последняя сцена погружает нас в водоворот энергии, не оставляя иного выбора, кроме как стать частью этого мира, перенося через объектив камеры к вдохновляющему общему чувству. Оно создается желанием воображать, доверять и сопротивляться вместе"
Эта 20-минутная история рассказывает о жителях пригорода Санкт-Петербурга. Главный герой Саша переживает множество проблем, пытается завоевать внимание одноклассницы. А вместе с этим оберегает сестру от неприятностей и выживает в непростом мире спальных районов.
© Avalon (2022)Кадр из фильма "Алькаррас"
Кадр из фильма Алькаррас
© Avalon (2022)
Кадр из фильма "Алькаррас"
Главную награду, Золотого медведя за лучший фильм, получила испанская картина "Алькаррас" Карлы Симон. Режиссер обратилась к своему опыту сельской жизни в каталонской деревне и рассказала историю семьи, промышляющей сбором персиков, а также о трудностях, с которыми они сталкиваются.
Другой испаноязычный фильм, "Одеяние из драгоценных камней" Наталии Лопез, получил Приз жюри, а за Выдающийся художественный вклад отметили франко-камбоджийский анимационный фильм "Все будет хорошо".
© Curiosa Films (2021) Жюльет Бинош и Венсан Линдон в фильме "По обе стороны лезвия"
Жюльет Бинош и Венсан Линдон в фильме По обе стороны лезвия
© Curiosa Films (2021)
Жюльет Бинош и Венсан Линдон в фильме "По обе стороны лезвия"
Лучшим режиссером называли француженку Клер Дени: жюри отметило ее за картину "По обе стороны лезвия" с Жюльет Бинош и Венсаном Линдоном. Она рассказывает о неловком любовном треугольнике, отношениях с детьми, расизме и других современных проблемах.
Южнокорейский режиссер Хон Сан Су поставил собственный рекорд: третий год подряд он получает награду фестиваля в Основном конкурсе. До этого он удостаивался призов в позапрошлом и прошлом годах за режиссуру и сценарий. А сейчас был отмечен Серебряным медведем, Гран-При жюри, за черно-белую картину "Фильм писателя".
© Contents Panda (2022) Кадр из фильма "Фильм писателя"
Кадр из фильма Фильм писателя
© Contents Panda (2022)
Кадр из фильма "Фильм писателя"
В ней автор, кинорежиссер, владелица книжного магазина и актриса в творческом кризисе размышляют о том, как время влияет на искусство, а случайные встречи заставляют смотреть на мир иначе.
В этом году первые актерские номинации не были определены гендером: жюри вручило награду, не разделяя ее на "мужскую" и "женскую" категории. Лучшей признали актрису Мельтем Каптан на роль в драме "Рабийе Курназ против Джорджа Буша" режиссера Андреаса Дрезена. Эту же картину наградили за сценарий.
Жюри Основного конкурса возглавлял М. Найт Шьямалан. В него также входили Рюсукэ Хамагути, Конни Нильсен и другие.
Российские картины не были представлены в Основном конкурсе, но участвовали в параллельных программах. В секцию Encounters вошел фильм Александра Золотухина "Брат во всем", в программу "Панорама" — дебютный художественный фильм Михаила Бородина "Продукты 24".
© Кинокомпания ПионерСъемки фильма "Брат во всем"
Съемки фильма Брат во всем
1 из 3
Съемки фильма "Брат во всем"
© Кинокомпания Пионер
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
2 из 3
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
Кадр из фильма Страна Саша
3 из 3
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
1 из 3
Съемки фильма "Брат во всем"
© Кинокомпания Пионер
2 из 3
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
3 из 3
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
В Generation 14plus (куда включают картины о подростках) показали фильм "Страна Саша" Юлии Трофимовой, а в программе короткометражек также участвовала документалка Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.
Берлинале проходил в оффлайн формате, но с соблюдением коронавирусных ограничений. Несмотря на то, что жюри объявило победителей, смотр продолжит работу для публики: показы конкурсных фильмов в немецкой столице продлятся до 20 февраля.
Кадр из сериала Битва за Uber
15 февраля, 08:00Культура
Аферистка из России и создатель Uber. Какие сериалы точно надо смотреть
 
КультураЖюльет БиношСанкт-ПетербургКино и сериалыЗнаменитостиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала