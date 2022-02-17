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Фильмы из России, Испании, Франции получили главные награды Берлинале

Фильмы из России, Испании, Франции получили главные награды Берлинале - РИА Новости, 17.02.2022

Фильмы из России, Испании, Франции получили главные награды Берлинале

На 72-м Берлинале награды получили российская короткометражка, картина о сборе фруктов в Испании, новый корейский фильм и драма о любовном треугольнике. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:39

2022-02-17T11:39

2022-02-17T11:39

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На 72-м Берлинале награды получили российская короткометражка, картина о сборе фруктов в Испании, новый корейский фильм и драма о любовном треугольнике.Российский режиссер Анастасия Вебер получила приз за картину "Trap" ("Ловушка") в категории "лучший короткометражный фильм".Эта 20-минутная история рассказывает о жителях пригорода Санкт-Петербурга. Главный герой Саша переживает множество проблем, пытается завоевать внимание одноклассницы. А вместе с этим оберегает сестру от неприятностей и выживает в непростом мире спальных районов.Главную награду, Золотого медведя за лучший фильм, получила испанская картина "Алькаррас" Карлы Симон. Режиссер обратилась к своему опыту сельской жизни в каталонской деревне и рассказала историю семьи, промышляющей сбором персиков, а также о трудностях, с которыми они сталкиваются.Другой испаноязычный фильм, "Одеяние из драгоценных камней" Наталии Лопез, получил Приз жюри, а за Выдающийся художественный вклад отметили франко-камбоджийский анимационный фильм "Все будет хорошо".Лучшим режиссером называли француженку Клер Дени: жюри отметило ее за картину "По обе стороны лезвия" с Жюльет Бинош и Венсаном Линдоном. Она рассказывает о неловком любовном треугольнике, отношениях с детьми, расизме и других современных проблемах.Южнокорейский режиссер Хон Сан Су поставил собственный рекорд: третий год подряд он получает награду фестиваля в Основном конкурсе. До этого он удостаивался призов в позапрошлом и прошлом годах за режиссуру и сценарий. А сейчас был отмечен Серебряным медведем, Гран-При жюри, за черно-белую картину "Фильм писателя".В ней автор, кинорежиссер, владелица книжного магазина и актриса в творческом кризисе размышляют о том, как время влияет на искусство, а случайные встречи заставляют смотреть на мир иначе.В этом году первые актерские номинации не были определены гендером: жюри вручило награду, не разделяя ее на "мужскую" и "женскую" категории. Лучшей признали актрису Мельтем Каптан на роль в драме "Рабийе Курназ против Джорджа Буша" режиссера Андреаса Дрезена. Эту же картину наградили за сценарий.Жюри Основного конкурса возглавлял М. Найт Шьямалан. В него также входили Рюсукэ Хамагути, Конни Нильсен и другие.Российские картины не были представлены в Основном конкурсе, но участвовали в параллельных программах. В секцию Encounters вошел фильм Александра Золотухина "Брат во всем", в программу "Панорама" — дебютный художественный фильм Михаила Бородина "Продукты 24".В Generation 14plus (куда включают картины о подростках) показали фильм "Страна Саша" Юлии Трофимовой, а в программе короткометражек также участвовала документалка Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.Берлинале проходил в оффлайн формате, но с соблюдением коронавирусных ограничений. Несмотря на то, что жюри объявило победителей, смотр продолжит работу для публики: показы конкурсных фильмов в немецкой столице продлятся до 20 февраля.

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жюльет бинош, санкт-петербург, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры