Фильмы из России, Испании, Франции получили главные награды Берлинале
Российскую короткометражку "Trap" признали лучшей, за режиссуру отметили Клер Дени
Кадр из фильма "TRAP"
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. На 72-м Берлинале награды получили российская короткометражка, картина о сборе фруктов в Испании, новый корейский фильм и драма о любовном треугольнике.
Российский режиссер Анастасия Вебер получила приз за картину "Trap" ("Ловушка") в категории "лучший короткометражный фильм".
"Тщательно и минимально сконструированное повествование кинематографически вовлекает нас в чувство экстаза, сопротивления и безнадежности одновременно, — говорится в заявлении жюри. — Мощная последняя сцена погружает нас в водоворот энергии, не оставляя иного выбора, кроме как стать частью этого мира, перенося через объектив камеры к вдохновляющему общему чувству. Оно создается желанием воображать, доверять и сопротивляться вместе"
Эта 20-минутная история рассказывает о жителях пригорода Санкт-Петербурга. Главный герой Саша переживает множество проблем, пытается завоевать внимание одноклассницы. А вместе с этим оберегает сестру от неприятностей и выживает в непростом мире спальных районов.
© Avalon (2022)Кадр из фильма "Алькаррас"
© Avalon (2022)
Кадр из фильма "Алькаррас"
Главную награду, Золотого медведя за лучший фильм, получила испанская картина "Алькаррас" Карлы Симон. Режиссер обратилась к своему опыту сельской жизни в каталонской деревне и рассказала историю семьи, промышляющей сбором персиков, а также о трудностях, с которыми они сталкиваются.
Другой испаноязычный фильм, "Одеяние из драгоценных камней" Наталии Лопез, получил Приз жюри, а за Выдающийся художественный вклад отметили франко-камбоджийский анимационный фильм "Все будет хорошо".
© Curiosa Films (2021) Жюльет Бинош и Венсан Линдон в фильме "По обе стороны лезвия"
© Curiosa Films (2021)
Жюльет Бинош и Венсан Линдон в фильме "По обе стороны лезвия"
Лучшим режиссером называли француженку Клер Дени: жюри отметило ее за картину "По обе стороны лезвия" с Жюльет Бинош и Венсаном Линдоном. Она рассказывает о неловком любовном треугольнике, отношениях с детьми, расизме и других современных проблемах.
Южнокорейский режиссер Хон Сан Су поставил собственный рекорд: третий год подряд он получает награду фестиваля в Основном конкурсе. До этого он удостаивался призов в позапрошлом и прошлом годах за режиссуру и сценарий. А сейчас был отмечен Серебряным медведем, Гран-При жюри, за черно-белую картину "Фильм писателя".
© Contents Panda (2022) Кадр из фильма "Фильм писателя"
© Contents Panda (2022)
Кадр из фильма "Фильм писателя"
В ней автор, кинорежиссер, владелица книжного магазина и актриса в творческом кризисе размышляют о том, как время влияет на искусство, а случайные встречи заставляют смотреть на мир иначе.
В этом году первые актерские номинации не были определены гендером: жюри вручило награду, не разделяя ее на "мужскую" и "женскую" категории. Лучшей признали актрису Мельтем Каптан на роль в драме "Рабийе Курназ против Джорджа Буша" режиссера Андреаса Дрезена. Эту же картину наградили за сценарий.
Жюри Основного конкурса возглавлял М. Найт Шьямалан. В него также входили Рюсукэ Хамагути, Конни Нильсен и другие.
Российские картины не были представлены в Основном конкурсе, но участвовали в параллельных программах. В секцию Encounters вошел фильм Александра Золотухина "Брат во всем", в программу "Панорама" — дебютный художественный фильм Михаила Бородина "Продукты 24".
© Кинокомпания ПионерСъемки фильма "Брат во всем"
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Съемки фильма "Брат во всем"
© Кинокомпания Пионер
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
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Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
© ВЕГА Фильм (2022)Кадр из фильма "Страна Саша"
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Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
1 из 3
Съемки фильма "Брат во всем"
© Кинокомпания Пионер
2 из 3
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
3 из 3
Кадр из фильма "Страна Саша"
© ВЕГА Фильм (2022)
В Generation 14plus (куда включают картины о подростках) показали фильм "Страна Саша" Юлии Трофимовой, а в программе короткометражек также участвовала документалка Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.
Берлинале проходил в оффлайн формате, но с соблюдением коронавирусных ограничений. Несмотря на то, что жюри объявило победителей, смотр продолжит работу для публики: показы конкурсных фильмов в немецкой столице продлятся до 20 февраля.