https://ria.ru/20220217/kino-1773147170.html

Одиннадцать друзей. Вышло кино о том, как футболисты молча завоевали Лондон

Одиннадцать друзей. Вышло кино о том, как футболисты молча завоевали Лондон - РИА Новости, 17.02.2022

Одиннадцать друзей. Вышло кино о том, как футболисты молча завоевали Лондон

Новый фильм Алексея Пиманова "Одиннадцать молчаливых мужчин" (именно так британская пресса называла в 1945-м советских футболистов) об исторических послевоенных РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:00

2022-02-17T08:00

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культура

кино и сериалы

всеволод бобров

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константин бесков

алексей пиманов

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Новый фильм Алексея Пиманова "Одиннадцать молчаливых мужчин" (именно так британская пресса называла в 1945-м советских футболистов) об исторических послевоенных матчах московского "Динамо" с лучшими английскими клубами за два часа экранного времени успевает рассказать головокружительную историю о футболе, любви и даже подпольных тотализаторах. О спортивном романтическом детективе, лишь отчасти основанном на реальных событиях, — в материале РИА Новости.Дело в шляпахВ ноябре 1945-го в Лондоне приземлился советский самолет, из которого вышли одинаково одетые молодые люди в темно-синих пальто и шляпах. Окружившим их журналистам они не сказали почти ни слова. Вовсе не потому, что не хотели давать интервью, просто никто из них не говорил по-английски. Это была знаменитая команда "Динамо" (и примкнувший к ним Всеволод Бобров из ЦДКА) — чемпионы СССР, прилетели на товарищеские матчи с лучшими британскими клубами.Фильм Пиманова, конечно же, не историческая реконструкция. Это скорее романтическая фантазия на основе реальных событий. И самыми запоминающимися персонажами оказываются даже не спортсмены.Вместить в один фильм и футбольное противостояние, и приключенческий детектив, и даже романтическую мелодраму — задача для режиссера довольно сложная. Плюс в центре сюжета не один герой, а целая команда. В самом начале мы видим блицразминку на отработку реакции, которую тренер Михаил Якушин (Павел Трубинер) проводит прямо на борту самолета. Основные акценты расставлены, и дальше, сразу после приземления, с героями происходит череда совершенно безумных приключений.Любовь по правилам и безВо-первых, хитроумная журналистка Эбби (Алена Коломина) придумывает безжалостный план серии инсайдерских статей о русских футболистах. Она хочет закрутить роман с кем-то из игроков, а потом его торжественно бросить и вернуться к жениху — звезде "Челси" Томми Лоутону. Параллельно глава подпольного тотализатора Пеппер (Андрей Чернышов) плетет хитроумную комбинацию, чтобы футболисты сдали или выиграли тот или иной матч, — и в погоне за большим денежным кушем он не остановится ни перед чем.Динамовцы оказываются в своеобразном информационном вакууме: они приехали сюда играть и побеждать. Англичан, конечно, опасаются, но ни о каких интригах или договоренностях даже и не помышляют. Впрочем, из команды слегка выпадает Всеволод Бобров (Макар Запорожский) — он из ЦДКА, в поездку его взяли для усиления состава.Оттеняет футбольную суету центральный персонаж — комментатор Вадим Синявский, которого замечательно играет Павел Крайнов. Собственно, его глазами мы и видим драму, разворачивающуюся на поле. Самые яркие и азартные моменты фильма — не погони или саспенс борьбы с коварными мафиозо от британского спорта, а именно матчи, которые комментирует Синявский. Мы словно переносимся в те далекие годы, когда не было никакого телевидения, а болельщики собирались около радиоприемника, чтобы услышать знакомый и любимый голос, мастерски рассказывавший о том, что происходит на стадионе.На долю Синявского выпадет и одна из трех основных романтических линий картины. В Англии он встретит Викторию Стрелкову, спасшую его на поле боя во время Великой Отечественной войны. Кем она стала в Лондоне, Синявский не сразу понимает. Именно эта девушка и разрешит все проблемы, что, собственно, и неудивительно с учетом общей фантазийности сюжета.Будет здесь и романтическая связь Эбби со Всеволодом Бобровым, но для него принципы все же окажутся важнее любых страстей. А самая трогательная история — Константина Бескова, еще одного нашего легендарного игрока, с девушкой, которую он видел всего три раза в жизни и влюбился с первого взгляда.Такой футбол нам нуженДа, ценители исторической правды найдут в этом фильме десятки, если не сотни, неточностей. Явные: "Динамо" сыграло в Англии четыре, а вовсе не три матча, Синявский на войне потерял глаз, Лоутон ни в каких связях с подпольными тотализаторами замечен не был — ну и так далее. И скрытые, которые может подметить лишь опытный знаток футбола или же профессиональный историк. Но все же "Одиннадцать молчаливых мужчин" — не документальное кино, а художественное, и у него совсем другие задачи.С одной стороны, перед нами своеобразная пародия на многочисленные шпионские картины, эдакий "Джеймс Бонд наоборот": ну, в самом деле, сколько можно британским разведчикам издеваться над нами! А с другой — это атмосферное кино, где главное — напряженность футбольных матчей (сцены действительно здорово сделаны). В какой-то момент кажется, что смотришь настоящую трансляцию принципиальной игры (счет, правда, известен каждому, кто хоть немного интересовался историей футбола). Да и обидно за легендарного вратаря Алексея Хомича, который в фильме выглядит несколько комичным, хотя его игра произвела сильное впечатление на британских болельщиков. Впрочем, в сценах матчей этот персонаж раскрывается наиболее полно."Одиннадцать молчаливых мужчин" — кино легкое и яркое, со множеством красивых сцен, почти лишенное традиционного для спортивных лент пафоса. При этом оно доброе, немного наивное, слегка путаное из-за большого числа сюжетных перипетий (есть ощущение, что в какой-то момент сценарий вязнет в круговерти интриг персонажей) и очень простое. Как и главная мысль фильма: нужно играть, несмотря ни на что, забивать и выигрывать.

https://ria.ru/20220211/kino-1772078562.html

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кино и сериалы, всеволод бобров, лондон, константин бесков , алексей пиманов