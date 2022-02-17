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СМИ: Канада обеспечила пути отхода с Украины для своих граждан
СМИ: Канада обеспечила пути отхода с Украины для своих граждан - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ: Канада обеспечила пути отхода с Украины для своих граждан
Правительство Канады на случай обострения ситуации обеспечило пути отхода для своих граждан, которые находятся на Украине, через соседние страны, сообщает... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T00:22
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украина
в мире
канада
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство Канады на случай обострения ситуации обеспечило пути отхода для своих граждан, которые находятся на Украине, через соседние страны, сообщает телеканал CBC со ссылкой на офис министра иностранных дел.По данным CBC, канадский МИД также хочет получить аналогичные гарантии от Молдавии и ведет переговоры с коллегами из Кишинева.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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украина, в мире, канада
00:22 17.02.2022 (обновлено: 00:23 17.02.2022)
 
СМИ: Канада обеспечила пути отхода с Украины для своих граждан

CBC: Канада обеспечила пути отхода с Украины через четыре страны для своих граждан

© Depositphotos / SergieievТабличка на здании посольства Канады в Киеве, Украина
Табличка на здании посольства Канады в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Depositphotos / Sergieiev
Табличка на здании посольства Канады в Киеве, Украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство Канады на случай обострения ситуации обеспечило пути отхода для своих граждан, которые находятся на Украине, через соседние страны, сообщает телеканал CBC со ссылкой на офис министра иностранных дел.
"В офисе министра иностранных дел Мелани Жоли сообщили, что министр получила заверения от ее коллег в Польше, Румынии, Венгрии и Словакии, что канадцы, которые будут бежать с Украины, смогут беспрепятственно войти", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CBC, канадский МИД также хочет получить аналогичные гарантии от Молдавии и ведет переговоры с коллегами из Кишинева.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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