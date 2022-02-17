https://ria.ru/20220217/kadry-1773327680.html

Глава МВД заявил, что число уволившихся следователей возросло на треть

Глава МВД заявил, что число уволившихся следователей возросло на треть - РИА Новости, 17.02.2022

Глава МВД заявил, что число уволившихся следователей возросло на треть

Количество уволившихся в 2021 году следователей возросло на 34% по сравнению с 2020 годом, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:13

2022-02-17T14:13

2022-02-17T14:30

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Количество уволившихся в 2021 году следователей возросло на 34% по сравнению с 2020 годом, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."За 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей, по сравнению с 2020 годом, возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для ППС, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков. То есть почти по всем ключевым направлениям", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20220217/inostrantsy-1773323091.html

россия

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество