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Глава МВД заявил, что число уволившихся следователей возросло на треть
Глава МВД заявил, что число уволившихся следователей возросло на треть - РИА Новости, 17.02.2022
Глава МВД заявил, что число уволившихся следователей возросло на треть
Количество уволившихся в 2021 году следователей возросло на 34% по сравнению с 2020 годом, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:13
2022-02-17T14:30
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Количество уволившихся в 2021 году следователей возросло на 34% по сравнению с 2020 годом, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."За 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей, по сравнению с 2020 годом, возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для ППС, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков. То есть почти по всем ключевым направлениям", - сказал Колокольцев.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество
14:13 17.02.2022 (обновлено: 14:30 17.02.2022)
 
Глава МВД заявил, что число уволившихся следователей возросло на треть

Глава МВД Колокольцев: в 2021 году уволилось на треть больше следователей, чем в 2020-м

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские в Москве
Полицейские в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Количество уволившихся в 2021 году следователей возросло на 34% по сравнению с 2020 годом, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.
"За 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей, по сравнению с 2020 годом, возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для ППС, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков. То есть почти по всем ключевым направлениям", - сказал Колокольцев.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:57
Колокольцев заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевОбщество
 
 
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