https://ria.ru/20220217/izdevatelstva-1773293211.html

В РПЦ проверили сообщения об издевательствах над детьми в монастыре

В РПЦ проверили сообщения об издевательствах над детьми в монастыре - РИА Новости, 17.02.2022

В РПЦ проверили сообщения об издевательствах над детьми в монастыре

Факт издевательства над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области, о чем сообщали в интернете, не подтвердился, сообщил... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:17

2022-02-17T12:17

2022-02-17T17:04

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Факт издевательства над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области, о чем сообщали в интернете, не подтвердился, сообщил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.В конце октября 2021 года в сети была размещена серия видеороликов, в которых девушка рассказывает об издевательствах и насилии над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре Архангельской области. Видеоролики вызвали широкий резонанс."Исходя из необходимости всесторонних проверок подобных заявлений в целях предотвращения преступлений против детей отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратился в Следственное управление по Архангельской области СК России с просьбой провести проверку данных сообщений о совершенных преступлениях в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки было установлено, что события преступлений, описываемых в резонансных видеороликах, не находят подтверждения. В возбуждении уголовного дела было отказано", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.Он отметил, что данный приют расформирован несколько лет назад.Кипшидзе отметил, что, считая категорически неприемлемым жестокое обращение с детьми, РПЦ не намерена также оставлять без ответа необоснованные обвинения в адрес церковных приютов."В связи с этим мы официально обратились в Роскомнадзор с просьбой содействовать удалению данных видеороликов и публикаций как содержащих ложные сведения и компрометирующих труд многих православных христиан в этой сфере", - написал Кипшидзе.По его словам, отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ будет и впредь инициировать проведение следственных мероприятий по сообщениям о преступлениях в отношении детей.

https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html

https://ria.ru/20211128/udar-1761090860.html

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telegram (приложение), русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, россия