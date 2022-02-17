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Религия
https://ria.ru/20220217/izdevatelstva-1773293211.html
В РПЦ проверили сообщения об издевательствах над детьми в монастыре
В РПЦ проверили сообщения об издевательствах над детьми в монастыре - РИА Новости, 17.02.2022
В РПЦ проверили сообщения об издевательствах над детьми в монастыре
Факт издевательства над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области, о чем сообщали в интернете, не подтвердился, сообщил... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:17
2022-02-17T17:04
религия
telegram (приложение)
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
россия
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Факт издевательства над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области, о чем сообщали в интернете, не подтвердился, сообщил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.В конце октября 2021 года в сети была размещена серия видеороликов, в которых девушка рассказывает об издевательствах и насилии над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре Архангельской области. Видеоролики вызвали широкий резонанс."Исходя из необходимости всесторонних проверок подобных заявлений в целях предотвращения преступлений против детей отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратился в Следственное управление по Архангельской области СК России с просьбой провести проверку данных сообщений о совершенных преступлениях в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки было установлено, что события преступлений, описываемых в резонансных видеороликах, не находят подтверждения. В возбуждении уголовного дела было отказано", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.Он отметил, что данный приют расформирован несколько лет назад.Кипшидзе отметил, что, считая категорически неприемлемым жестокое обращение с детьми, РПЦ не намерена также оставлять без ответа необоснованные обвинения в адрес церковных приютов."В связи с этим мы официально обратились в Роскомнадзор с просьбой содействовать удалению данных видеороликов и публикаций как содержащих ложные сведения и компрометирующих труд многих православных христиан в этой сфере", - написал Кипшидзе.По его словам, отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ будет и впредь инициировать проведение следственных мероприятий по сообщениям о преступлениях в отношении детей.
https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html
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telegram (приложение), русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, россия
12:17 17.02.2022 (обновлено: 17:04 17.02.2022)
 
В РПЦ проверили сообщения об издевательствах над детьми в монастыре

В РПЦ не подтвердили факта издевательства над детьми в Иоанно-Богословском монастыре

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Факт издевательства над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области, о чем сообщали в интернете, не подтвердился, сообщил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
В конце октября 2021 года в сети была размещена серия видеороликов, в которых девушка рассказывает об издевательствах и насилии над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре Архангельской области. Видеоролики вызвали широкий резонанс.
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"Исходя из необходимости всесторонних проверок подобных заявлений в целях предотвращения преступлений против детей отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратился в Следственное управление по Архангельской области СК России с просьбой провести проверку данных сообщений о совершенных преступлениях в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки было установлено, что события преступлений, описываемых в резонансных видеороликах, не находят подтверждения. В возбуждении уголовного дела было отказано", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Он отметил, что данный приют расформирован несколько лет назад.
Кипшидзе отметил, что, считая категорически неприемлемым жестокое обращение с детьми, РПЦ не намерена также оставлять без ответа необоснованные обвинения в адрес церковных приютов.
"В связи с этим мы официально обратились в Роскомнадзор с просьбой содействовать удалению данных видеороликов и публикаций как содержащих ложные сведения и компрометирующих труд многих православных христиан в этой сфере", - написал Кипшидзе.
По его словам, отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ будет и впредь инициировать проведение следственных мероприятий по сообщениям о преступлениях в отношении детей.
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РелигияTelegram (приложение)Русская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Архангельская областьРоссия
 
 
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