12:17 17.02.2022 (обновлено: 17:04 17.02.2022)
В РПЦ проверили сообщения об издевательствах над детьми в монастыре
В РПЦ не подтвердили факта издевательства над детьми в Иоанно-Богословском монастыре
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Факт издевательства над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области, о чем сообщали в интернете, не подтвердился, сообщил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
В конце октября 2021 года в сети была размещена серия видеороликов, в которых девушка рассказывает об издевательствах и насилии над детьми в Иоанно-Богословском женском монастыре Архангельской области. Видеоролики вызвали широкий резонанс.
10 ноября 2021, 10:33РелигияСвященника-педофила из ЕАО лишили сана
"Исходя из необходимости всесторонних проверок подобных заявлений в целях предотвращения преступлений против детей отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратился в Следственное управление по Архангельской области СК России с просьбой провести проверку данных сообщений о совершенных преступлениях в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки было установлено, что события преступлений, описываемых в резонансных видеороликах, не находят подтверждения. В возбуждении уголовного дела было отказано", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Он отметил, что данный приют расформирован несколько лет назад.
Кипшидзе отметил, что, считая категорически неприемлемым жестокое обращение с детьми, РПЦ не намерена также оставлять без ответа необоснованные обвинения в адрес церковных приютов.
"В связи с этим мы официально обратились в Роскомнадзор с просьбой содействовать удалению данных видеороликов и публикаций как содержащих ложные сведения и компрометирующих труд многих православных христиан в этой сфере", - написал Кипшидзе.
По его словам, отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ будет и впредь инициировать проведение следственных мероприятий по сообщениям о преступлениях в отношении детей.
28 ноября 2021, 00:02РелигияВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника