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Под Волгоградом расследуют загадочное исчезновение школьницы

Под Волгоградом расследуют загадочное исчезновение школьницы - РИА Новости, 17.02.2022

Под Волгоградом расследуют загадочное исчезновение школьницы

Сотни полицейских и волонтеров, десятки водолазов, вертолеты и беспилотники — в Волгоградской области продолжаются поиски 15-летней школьницы, пропавшей еще в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:00

2022-02-17T08:00

2022-02-17T08:04

александр бастрыкин

волгоград

камышин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотни полицейских и волонтеров, десятки водолазов, вертолеты и беспилотники — в Волгоградской области продолжаются поиски 15-летней школьницы, пропавшей еще в середине января. Пока добровольцы прочесывают окрестности, силовики снова и снова опрашивают жителей поселка и соседних деревень. Особое внимание обращают на ранее судимых. Но ни одной зацепки до сих пор нет.Забытый портфельУтром 13 января девятиклассница Алена (имя несовершеннолетней изменено) из Чухонастовки отправилась в школу. Идти туда меньше километра, но на занятиях девочка так и не появилась."По пути она поздоровалась с водителем грузовика, который привез свежий хлеб в магазин, — рассказывает соседка Ирина. — Спустя несколько минут опять прошла мимо него, но уже в обратном направлении. Получается, что он был едва ли не последним, кто ее видел".Сельская школа небольшая — два десятка учеников, в классе Алены — только двое. Педагоги сразу забеспокоились. До бабушки не дозвонились. Ни дома, ни у подруг, ни у знакомых девочки тоже не оказалось. Сообщили в полицию. К поискам подключились спасатели и военные, а также местные."Первым делом обошли всех, с кем Алена общалась, — вспоминает жительница поселка Елена. — Осматривали заброшенные здания, которых у нас много, прочесывали окраины. В тот день резко похолодало, начался сильный снегопад — следы заметало буквально за несколько минут. Даже рейсовые автобусы отменили, поэтому из села она могла уехать лишь на чьей-то машине. Пешком в такую метель практически нереально".В уличном туалете за школой полицейские обнаружили портфель — там были телефон, дневник, учебники и тетради. Как он туда попал, неизвестно: то ли оставила сама школьница, то ли подкинули.В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство", в Чухонастовку направили около 500 полицейских и усиленную следственно-оперативную группу. Несмотря на плохую погоду, до села добрались волонтеры из Камышина, Волгограда и других городов.Одинокий ребенокАлена жила вдвоем с бабушкой в небольшом доме на окраине. Мать и старший брат несколько лет назад переехали в Камышин, в съемную квартиру. Там женщина нашла работу, а мальчик поступил в колледж."Об отце Алена никогда не упоминала, — говорит выпускник чухонастовской школы Роберт. — Воспитанием какое-то время занимался отчим, но пару лет назад он ушел из семьи. Вообще и мать, и бабушка жили довольно замкнуто, ни с кем особо не общались. Поговаривали, что они раньше были в какой-то религиозной секте".По словам односельчан, все будни школьница проводила дома, а на выходные ездила к матери и брату. Семья считалась благополучной и на учете не состояла."Училась на четыре и пять, — продолжает Роберт. — Очень самостоятельная, воспитанная, скромная и отзывчивая. Помогала каждому, кто просил. Ухаживала за больной бабушкой. После девятого класса собиралась поступать в колледж в Камышине. Я не верю, что она могла все бросить и сбежать".Судя по информации школьного сайта, Алена действительно была активной: регулярно участвовала в конкурсах, занимала призовые места на олимпиадах.Другие знакомые отмечают: в последнее время девочка часто жаловалась на одиночество, нехватку денег. На странице в ВК, на которую она в последний раз заходила 31 декабря, всего один виртуальный друг, ни одной реальной фотографии и пугающая запись в статусе: "Впечатляет, что так долго приходится выживать в этом гребаном мире"."В селе ходят слухи о том, что нашли дневник, в котором Алена описывала свое депрессивное состояние и выражала желание поскорее уехать, — добавляет Роберт. — Однако никто его не видел. Может, она и писала что-то, но о том, что собирается сбежать, точно никому не говорила".Поиски с воздуха и под водойСК рассматривает несколько версий: побег, суицид, похищение и убийство. На днях глава ведомства Александр Бастрыкин раскритиковал местных следователей, которые, по его словам, не отработали все возможные варианты. Делом теперь займется Центральный аппарат.Сельчане отмечают, что в последние дни силовики заметно активизировались: повторно опрашивают жителей Чухонастовки и соседних деревень, проверяют мужчин с уголовным прошлым.К поискам привлекли вертолет и беспилотники, водолазы исследуют устье реки Балыклейка, протекающей через село. Родственники школьницы надеются на лучшее.Но остальные не верят в то, что она жива. "Исчезла бесследно, — удивляется Роберт. — Ни одной зацепки, ни одной улики".Ее дом сейчас пустует — бабушка переехала к дочери в Камышин.

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

https://ria.ru/20201202/deti-1587221287.html

волгоград

камышин

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александр бастрыкин, волгоград, камышин, следственный комитет россии (ск рф)