https://ria.ru/20220217/iran-1773289858.html

Иран стремится к мирному использованию атома, заявил Хаменеи

Иран стремится к мирному использованию атома, заявил Хаменеи - РИА Новости, 17.02.2022

Иран стремится к мирному использованию атома, заявил Хаменеи

Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:04

2022-02-17T12:04

2022-02-17T12:07

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махмуд ахмадинежад

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."Мы не стремимся к созданию ядерного оружия, а к мирному использованию атомной энергии… Рано или поздно нам остро понадобится мирная атомная энергетика, и если мы не будем действовать сегодня, то уже через 20 лет будет поздно", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.Иран еще с конца 20-го века начал развивать свою атомную энергетику. В то же время на юге страны в Бушере Москва и Тегеран приступили к совместному проекту строительства АЭС. При президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 годы) Иран приступил к форсированному развитию своей ядерной программы. Запад посчитал это попыткой Тегерана создать ядерное оружие и в этой связи Совет Безопасности ООН и еще несколько стран Запада ввели санкции против экономического и финансового секторов Ирана, в результате страна оказалась на грани кризиса.Уже в 2013 голу президент Хасан Роухани начал переговоры с Западом по заключению ядерной сделки, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана был заключен в 2015 году с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.Однако уже в 2018 году бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США с Ирана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, стороны переговоров по иранской ядерной программе "как никогда раньше" близки к заключению соглашения.

https://ria.ru/20220211/iran-1772259423.html

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