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Иран стремится к мирному использованию атома, заявил Хаменеи
Иран стремится к мирному использованию атома, заявил Хаменеи - РИА Новости, 17.02.2022
Иран стремится к мирному использованию атома, заявил Хаменеи
Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:04
2022-02-17T12:07
в мире
дональд трамп
махмуд ахмадинежад
хасан роухани
россия
тегеран (город)
франция
мид ирана
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."Мы не стремимся к созданию ядерного оружия, а к мирному использованию атомной энергии… Рано или поздно нам остро понадобится мирная атомная энергетика, и если мы не будем действовать сегодня, то уже через 20 лет будет поздно", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.Иран еще с конца 20-го века начал развивать свою атомную энергетику. В то же время на юге страны в Бушере Москва и Тегеран приступили к совместному проекту строительства АЭС. При президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 годы) Иран приступил к форсированному развитию своей ядерной программы. Запад посчитал это попыткой Тегерана создать ядерное оружие и в этой связи Совет Безопасности ООН и еще несколько стран Запада ввели санкции против экономического и финансового секторов Ирана, в результате страна оказалась на грани кризиса.Уже в 2013 голу президент Хасан Роухани начал переговоры с Западом по заключению ядерной сделки, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана был заключен в 2015 году с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.Однако уже в 2018 году бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США с Ирана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, стороны переговоров по иранской ядерной программе "как никогда раньше" близки к заключению соглашения.
https://ria.ru/20220211/iran-1772259423.html
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в мире, дональд трамп, махмуд ахмадинежад, хасан роухани, россия, тегеран (город), франция, мид ирана, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
12:04 17.02.2022 (обновлено: 12:07 17.02.2022)
 
Иран стремится к мирному использованию атома, заявил Хаменеи

Лидер Ирана Хаменеи заявил, что страна не стремится к созданию ядерного оружия

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Мы не стремимся к созданию ядерного оружия, а к мирному использованию атомной энергии… Рано или поздно нам остро понадобится мирная атомная энергетика, и если мы не будем действовать сегодня, то уже через 20 лет будет поздно", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 12:53
Иран продолжит следовать принципу "ни Восток, ни Запад", заявил президент
Иран еще с конца 20-го века начал развивать свою атомную энергетику. В то же время на юге страны в Бушере Москва и Тегеран приступили к совместному проекту строительства АЭС. При президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 годы) Иран приступил к форсированному развитию своей ядерной программы. Запад посчитал это попыткой Тегерана создать ядерное оружие и в этой связи Совет Безопасности ООН и еще несколько стран Запада ввели санкции против экономического и финансового секторов Ирана, в результате страна оказалась на грани кризиса.
Уже в 2013 голу президент Хасан Роухани начал переговоры с Западом по заключению ядерной сделки, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана был заключен в 2015 году с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.
Однако уже в 2018 году бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США с Ирана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, стороны переговоров по иранской ядерной программе "как никогда раньше" близки к заключению соглашения.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:12
СМИ: в США заявили, что Иран может произвести материал для ядерной бомбы
 
В миреДональд ТрампМахмуд АхмадинежадХасан РоуханиРоссияТегеран (город)ФранцияМИД ИранаООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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