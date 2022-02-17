12:04 17.02.2022 (обновлено: 12:07 17.02.2022)
Иран стремится к мирному использованию атома, заявил Хаменеи
Лидер Ирана Хаменеи заявил, что страна не стремится к созданию ядерного оружия
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Мы не стремимся к созданию ядерного оружия, а к мирному использованию атомной энергии… Рано или поздно нам остро понадобится мирная атомная энергетика, и если мы не будем действовать сегодня, то уже через 20 лет будет поздно", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи.
Иран еще с конца 20-го века начал развивать свою атомную энергетику. В то же время на юге страны в Бушере Москва и Тегеран приступили к совместному проекту строительства АЭС. При президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 годы) Иран приступил к форсированному развитию своей ядерной программы. Запад посчитал это попыткой Тегерана создать ядерное оружие и в этой связи Совет Безопасности ООН и еще несколько стран Запада ввели санкции против экономического и финансового секторов Ирана, в результате страна оказалась на грани кризиса.
Уже в 2013 голу президент Хасан Роухани начал переговоры с Западом по заключению ядерной сделки, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана был заключен в 2015 году с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.
Однако уже в 2018 году бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США с Ирана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, стороны переговоров по иранской ядерной программе "как никогда раньше" близки к заключению соглашения.