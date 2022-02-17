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Global Finance: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк в Европе

Global Finance: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк в Европе - РИА Новости, 17.02.2022

Global Finance: ВТБ Капитал — лучший инвестбанк в Европе

ВТБ Капитал стал лучшим инвестиционным банком 2022 года в Центральной и Восточной Европе по версии журнала Global Finance, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:05

2022-02-17T15:05

2022-02-17T15:05

втб капитал

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 фев - РИА новости. ВТБ Капитал стал лучшим инвестиционным банком 2022 года в Центральной и Восточной Европе по версии журнала Global Finance, сообщает пресс-служба ВТБ."Ежегодный рейтинг составлен изданием в 23-й раз и учитывал сделки, анонсированные или совершенные в 2021 году. В прошлом году ВТБ Капитал участвовал во всех сделках IPO российских компаний, а на рынке долгового капитала организовал более 120 размещений на российском и международных рынках, пять из которых зеленые и социальные облигации общим объемом 137 миллиардов рублей. Отраслевые эксперты и редакторы Global Finance ежегодно выбирают победителей на основе следующих критериев: количество и объем совершённых сделок, регионы присутствия, доля рынка, консалтинг и обслуживание клиентов, инновационность, гибкость при работе на рынках капитала, репутация на рынке", - говорится в пресс-релизе.Журнал Global Finance выходит в США с 1987 года. В настоящее время он распространяется более чем в 190 странах, общий тираж составляет свыше 50 тысяч экземпляров. Целевую аудиторию журнала составляют топ-менеджеры и финансовые директоры международных компаний и финансовых учреждений, отвечающие за принятие инвестиционных и стратегических решений.

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