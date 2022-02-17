https://ria.ru/20220217/inostrantsy-1773323091.html

Колокольцев заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами

Колокольцев заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 17.02.2022

Колокольцев заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами

Количество уголовных преступлений, совершенных иностранцами в России, увеличилось за 2021 год на 6%, сообщил на расширенном заседании коллегии глава МВД РФ... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:57

2022-02-17T13:57

2022-02-17T14:11

владимир колокольцев

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество уголовных преступлений, совершенных иностранцами в России, увеличилось за 2021 год на 6%, сообщил на расширенном заседании коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Число зарегистрированных преступлений в сфере миграции сократилось, но вместе с тем почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами", - заявил он.

https://ria.ru/20220211/anclave-1772322332.html

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2022

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владимир колокольцев, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты