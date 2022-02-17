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Колокольцев заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами
Колокольцев заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 17.02.2022
Колокольцев заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами
Количество уголовных преступлений, совершенных иностранцами в России, увеличилось за 2021 год на 6%, сообщил на расширенном заседании коллегии глава МВД РФ... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:57
2022-02-17T13:57
2022-02-17T14:11
владимир колокольцев
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество уголовных преступлений, совершенных иностранцами в России, увеличилось за 2021 год на 6%, сообщил на расширенном заседании коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Число зарегистрированных преступлений в сфере миграции сократилось, но вместе с тем почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами", - заявил он.
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владимир колокольцев, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
13:57 17.02.2022 (обновлено: 14:11 17.02.2022)
Колокольцев заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами
Глава МВД Колокольцев: число преступлений иностранцев выросло на шесть процентов