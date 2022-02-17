https://ria.ru/20220217/infotsygane-1773447535.html

Депутаты задумались над созданием реестра "инфоцыган"

Депутаты задумались над созданием реестра "инфоцыган" - РИА Новости, 17.02.2022

Депутаты задумались над созданием реестра "инфоцыган"

Депутаты Госдумы РФ по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров выразили мнение, что нужно обдумать создание реестра... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T22:14

2022-02-17T22:14

2022-02-17T22:19

борис чернышов (депутат)

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров выразили мнение, что нужно обдумать создание реестра недобросовестных представителей отрасли, так называемых "инфоцыган", рассказала журналистам первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявили о необходимости создать рабочую группу по законодательному регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей."Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра "инфоцыган". Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему", - рассказала Лантратова по итогам совещания.Политик добавила, что к следующему заседанию представители министерств и ведомств подготовят конкретные предложения.Ранее Лантратова сообщала РИА Новости, что планирует подготовить в весеннюю сессию законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками.

https://ria.ru/20210804/khayretdinov-1744174161.html

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борис чернышов (депутат), яна лантратова, госдума рф