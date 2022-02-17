https://ria.ru/20220217/infotsygane-1773447535.html
Депутаты задумались над созданием реестра "инфоцыган"
Депутаты задумались над созданием реестра "инфоцыган" - РИА Новости, 17.02.2022
Депутаты задумались над созданием реестра "инфоцыган"
Депутаты Госдумы РФ по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров выразили мнение, что нужно обдумать создание реестра... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T22:14
2022-02-17T22:14
2022-02-17T22:19
борис чернышов (депутат)
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров выразили мнение, что нужно обдумать создание реестра недобросовестных представителей отрасли, так называемых "инфоцыган", рассказала журналистам первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявили о необходимости создать рабочую группу по законодательному регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей."Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра "инфоцыган". Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему", - рассказала Лантратова по итогам совещания.Политик добавила, что к следующему заседанию представители министерств и ведомств подготовят конкретные предложения.Ранее Лантратова сообщала РИА Новости, что планирует подготовить в весеннюю сессию законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками.
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борис чернышов (депутат), яна лантратова, госдума рф
22:14 17.02.2022 (обновлено: 22:19 17.02.2022)
Депутаты задумались над созданием реестра "инфоцыган"
В ГД задумались над созданием реестра "инфоцыган" для борьбы с недобросовестными коучами
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров выразили мнение, что нужно обдумать создание реестра недобросовестных представителей отрасли, так называемых "инфоцыган", рассказала журналистам первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов
и первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова
заявили о необходимости создать рабочую группу по законодательному регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей.
"Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра "инфоцыган". Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему", - рассказала Лантратова по итогам совещания.
Политик добавила, что к следующему заседанию представители министерств и ведомств подготовят конкретные предложения.
Ранее Лантратова сообщала РИА Новости, что планирует подготовить в весеннюю сессию законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками.