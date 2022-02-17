https://ria.ru/20220217/indeksatsiya-1773316340.html
Путин пообещал сотрудникам МВД индексацию денежного довольствия и пенсий
Путин пообещал сотрудникам МВД индексацию денежного довольствия и пенсий - РИА Новости, 17.02.2022
Путин пообещал сотрудникам МВД индексацию денежного довольствия и пенсий
Уровень социального обеспечения сотрудников МВД РФ будет повышаться, денежное довольствие и пенсии будут индексироваться, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:40
2022-02-17T13:40
2022-02-17T14:47
россия
общество
пенсии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уровень социального обеспечения сотрудников МВД РФ будет повышаться, денежное довольствие и пенсии будут индексироваться, заявил президент России Владимир Путин."Обязательно будем повышать уровень социального обеспечения сотрудников, включая индексацию денежного довольствия и пенсий", - сказал он на коллегии МВД.
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россия, общество, пенсии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин
13:40 17.02.2022 (обновлено: 14:47 17.02.2022)
Путин пообещал сотрудникам МВД индексацию денежного довольствия и пенсий
Президент Путин: денежное довольствие и пенсии сотрудников МВД будут индексироваться