https://ria.ru/20220217/indeksatsiya-1773316340.html

Путин пообещал сотрудникам МВД индексацию денежного довольствия и пенсий

Путин пообещал сотрудникам МВД индексацию денежного довольствия и пенсий - РИА Новости, 17.02.2022

Путин пообещал сотрудникам МВД индексацию денежного довольствия и пенсий

Уровень социального обеспечения сотрудников МВД РФ будет повышаться, денежное довольствие и пенсии будут индексироваться, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:40

2022-02-17T13:40

2022-02-17T14:47

россия

общество

пенсии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уровень социального обеспечения сотрудников МВД РФ будет повышаться, денежное довольствие и пенсии будут индексироваться, заявил президент России Владимир Путин."Обязательно будем повышать уровень социального обеспечения сотрудников, включая индексацию денежного довольствия и пенсий", - сказал он на коллегии МВД.

https://ria.ru/20220216/pensiya-1773157521.html

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россия, общество, пенсии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин