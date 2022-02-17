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Религия
https://ria.ru/20220217/ikony-1773082135.html
Открытие выставки "Советские православные иконы: исчезающее наследие"
Открытие выставки "Советские православные иконы: исчезающее наследие" - РИА Новости, 17.02.2022
Открытие выставки "Советские православные иконы: исчезающее наследие"
В Москве открылась выставка "Советские православные иконы: исчезающее наследие", на которой можно узнать о феномене "советской иконы" и особенностях реставрации уникальных образов. Редкие экспонаты и первые гости мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
2022-02-17T18:10
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фото, фото, россия, культура
18:10 17.02.2022
 

Открытие выставки "Советские православные иконы: исчезающее наследие"

Читать ria.ru в
В Москве открылась выставка "Советские православные иконы: исчезающее наследие", на которой можно узнать о феномене "советской иконы" и особенностях реставрации уникальных образов. Редкие экспонаты и первые гости мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На выставке "Советские православные иконы: исчезающее наследие" в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) представлено около ста образов, созданных в период с конца 1920-х до середины 1980-х. Большая часть экспонатов - из Нижегородской, Владимирской и Московской областей.

Выставка Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
1 из 10

На выставке "Советские православные иконы: исчезающее наследие" в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) представлено около ста образов, созданных в период с конца 1920-х до середины 1980-х. Большая часть экспонатов - из Нижегородской, Владимирской и Московской областей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам куратора выставки, директора Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, Дмитрия Антонова, советские иконы - это не писаные образы, а своего рода конструктор. Изображение, как правило, было печатным. А его украшение делали из подручных материалов.

Выставка Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
2 из 10

По словам куратора выставки, директора Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, Дмитрия Антонова, советские иконы - это не писаные образы, а своего рода конструктор. Изображение, как правило, было печатным. А его украшение делали из подручных материалов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В 1930-е мастера накладывали по периметру образа венок, который обычно делали из липового лыка. После обработки оно становилось мягким, и мастера могли плести из него узоры различной формы.

Посетительница на выставке Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
3 из 10

В 1930-е мастера накладывали по периметру образа венок, который обычно делали из липового лыка. После обработки оно становилось мягким, и мастера могли плести из него узоры различной формы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Советские иконы обязательно покрывали стеклом. Делали это для того, чтобы образ не выцветал и не пачкался. Но клей, как правило, был самодельный и держал недолго", - рассказывает куратор выставки Дмитрий Антонов.

Посетители слушают лекцию в рамках выставки Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
4 из 10

"Советские иконы обязательно покрывали стеклом. Делали это для того, чтобы образ не выцветал и не пачкался. Но клей, как правило, был самодельный и держал недолго", - рассказывает куратор выставки Дмитрий Антонов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Литография иконы "Спас Нерукотворный", закрепленная на деревянном хозяйственном ящике.

Экспонат выставки Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
5 из 10

Литография иконы "Спас Нерукотворный", закрепленная на деревянном хозяйственном ящике.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По-особенному украшали венчальные иконы. Образ Богоматери с Младенцем или Христа Спасителя обрамлял венок из бумажных цветов и виноградных лоз.

Посетители рассматривают икону на выставке Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
6 из 10

По-особенному украшали венчальные иконы. Образ Богоматери с Младенцем или Христа Спасителя обрамлял венок из бумажных цветов и виноградных лоз.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В 1960-е в оформлении советских икон происходят значительные изменения. На смену липовому лыку и папиросной бумаге пришли искусственные цветы из парафина, обои с цветным рисунком и даже обрезки электрических проводов.

Посетительница проходит рядом с иконой Богоматерь Казанская на выставке Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
7 из 10

В 1960-е в оформлении советских икон происходят значительные изменения. На смену липовому лыку и папиросной бумаге пришли искусственные цветы из парафина, обои с цветным рисунком и даже обрезки электрических проводов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Наиболее популярным украшением в это время стала тонкая фольга. Мастера выдавливали на ней узор и накладывали на икону. Внешне это имитировало дорогой церковный оклад. Такие иконы получили название фалежные.

Экспонат выставки Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
8 из 10

Наиболее популярным украшением в это время стала тонкая фольга. Мастера выдавливали на ней узор и накладывали на икону. Внешне это имитировало дорогой церковный оклад. Такие иконы получили название фалежные.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Создатели выставки рассказывают: часто встречаются иконы, почти полностью покрытые фольгой. Делалось это в тех случаях, когда у мастера на руках была лишь часть изображения святого.

Выставка Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
9 из 10

Создатели выставки рассказывают: часто встречаются иконы, почти полностью покрытые фольгой. Делалось это в тех случаях, когда у мастера на руках была лишь часть изображения святого.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сегодня рукодельные советские иконы давно заменили фабричные печатные образы. Образцы уникального кустарного производства лежат теперь заброшенными в церковных сараях. "Люди не могут их выкинуть, поэтому несут в церковь. А там, по традиции, их сжигают", - рассказал Дмитрий Антонов. Открывшаяся выставка, по его словам, призвана стать началом большого проекта по спасению артефактов народной религиозности советской эпохи.

Посетители слушают лекцию в рамках выставки Советские православные иконы: исчезающее наследие в Москве
10 из 10

Сегодня рукодельные советские иконы давно заменили фабричные печатные образы. Образцы уникального кустарного производства лежат теперь заброшенными в церковных сараях. "Люди не могут их выкинуть, поэтому несут в церковь. А там, по традиции, их сжигают", - рассказал Дмитрий Антонов. Открывшаяся выставка, по его словам, призвана стать началом большого проекта по спасению артефактов народной религиозности советской эпохи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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