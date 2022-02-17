Открытие выставки "Советские православные иконы: исчезающее наследие"

На выставке "Советские православные иконы: исчезающее наследие" в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) представлено около ста образов, созданных в период с конца 1920-х до середины 1980-х. Большая часть экспонатов - из Нижегородской, Владимирской и Московской областей.
На выставке "Советские православные иконы: исчезающее наследие" в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) представлено около ста образов, созданных в период с конца 1920-х до середины 1980-х. Большая часть экспонатов - из Нижегородской, Владимирской и Московской областей.
По словам куратора выставки, директора Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, Дмитрия Антонова, советские иконы - это не писаные образы, а своего рода конструктор. Изображение, как правило, было печатным. А его украшение делали из подручных материалов.
По словам куратора выставки, директора Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, Дмитрия Антонова, советские иконы - это не писаные образы, а своего рода конструктор. Изображение, как правило, было печатным. А его украшение делали из подручных материалов.
В 1930-е мастера накладывали по периметру образа венок, который обычно делали из липового лыка. После обработки оно становилось мягким, и мастера могли плести из него узоры различной формы.
В 1930-е мастера накладывали по периметру образа венок, который обычно делали из липового лыка. После обработки оно становилось мягким, и мастера могли плести из него узоры различной формы.
"Советские иконы обязательно покрывали стеклом. Делали это для того, чтобы образ не выцветал и не пачкался. Но клей, как правило, был самодельный и держал недолго", - рассказывает куратор выставки Дмитрий Антонов.
"Советские иконы обязательно покрывали стеклом. Делали это для того, чтобы образ не выцветал и не пачкался. Но клей, как правило, был самодельный и держал недолго", - рассказывает куратор выставки Дмитрий Антонов.
Литография иконы "Спас Нерукотворный", закрепленная на деревянном хозяйственном ящике.
Литография иконы "Спас Нерукотворный", закрепленная на деревянном хозяйственном ящике.
По-особенному украшали венчальные иконы. Образ Богоматери с Младенцем или Христа Спасителя обрамлял венок из бумажных цветов и виноградных лоз.
По-особенному украшали венчальные иконы. Образ Богоматери с Младенцем или Христа Спасителя обрамлял венок из бумажных цветов и виноградных лоз.
В 1960-е в оформлении советских икон происходят значительные изменения. На смену липовому лыку и папиросной бумаге пришли искусственные цветы из парафина, обои с цветным рисунком и даже обрезки электрических проводов.
В 1960-е в оформлении советских икон происходят значительные изменения. На смену липовому лыку и папиросной бумаге пришли искусственные цветы из парафина, обои с цветным рисунком и даже обрезки электрических проводов.
Наиболее популярным украшением в это время стала тонкая фольга. Мастера выдавливали на ней узор и накладывали на икону. Внешне это имитировало дорогой церковный оклад. Такие иконы получили название фалежные.
Наиболее популярным украшением в это время стала тонкая фольга. Мастера выдавливали на ней узор и накладывали на икону. Внешне это имитировало дорогой церковный оклад. Такие иконы получили название фалежные.
Создатели выставки рассказывают: часто встречаются иконы, почти полностью покрытые фольгой. Делалось это в тех случаях, когда у мастера на руках была лишь часть изображения святого.
Создатели выставки рассказывают: часто встречаются иконы, почти полностью покрытые фольгой. Делалось это в тех случаях, когда у мастера на руках была лишь часть изображения святого.
Сегодня рукодельные советские иконы давно заменили фабричные печатные образы. Образцы уникального кустарного производства лежат теперь заброшенными в церковных сараях. "Люди не могут их выкинуть, поэтому несут в церковь. А там, по традиции, их сжигают", - рассказал Дмитрий Антонов. Открывшаяся выставка, по его словам, призвана стать началом большого проекта по спасению артефактов народной религиозности советской эпохи.
Сегодня рукодельные советские иконы давно заменили фабричные печатные образы. Образцы уникального кустарного производства лежат теперь заброшенными в церковных сараях. "Люди не могут их выкинуть, поэтому несут в церковь. А там, по традиции, их сжигают", - рассказал Дмитрий Антонов. Открывшаяся выставка, по его словам, призвана стать началом большого проекта по спасению артефактов народной религиозности советской эпохи.