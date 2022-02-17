Открытие выставки "Советские православные иконы: исчезающее наследие"

Сегодня рукодельные советские иконы давно заменили фабричные печатные образы. Образцы уникального кустарного производства лежат теперь заброшенными в церковных сараях. "Люди не могут их выкинуть, поэтому несут в церковь. А там, по традиции, их сжигают", - рассказал Дмитрий Антонов. Открывшаяся выставка, по его словам, призвана стать началом большого проекта по спасению артефактов народной религиозности советской эпохи.