https://ria.ru/20220217/guterresh-1773439358.html

Генсек ООН считает, что войны на Украине не будет

Генсек ООН считает, что войны на Украине не будет - РИА Новости, 17.02.2022

Генсек ООН считает, что войны на Украине не будет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш продолжает считать, что войны на Украине не случится и обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями, заявил... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T21:10

2022-02-17T21:10

2022-02-17T21:32

в мире

ситуация в днр и лнр

оон

стефан дюжаррик

антониу гутерриш

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш продолжает считать, что войны на Украине не случится и обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Он продолжает думать, что конфликта не будет, конфликт был бы катастрофой", - сказал он на брифинге.Повод для оптимизма Дюжаррик видит в том, что ни одна из сторон "не захлопнула двери" возможного дипломатического решения."С одной стороны мы видим эскалацию риторики, рост напряжения. Мы хотели бы видеть прямо противоположное. Но мы также наблюдаем продолжающуюся и очень активную дипломатию на разных уровнях, и для нас это критический фактор", - добавил он.

https://ria.ru/20220217/prizyv-1773432572.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, оон, стефан дюжаррик, антониу гутерриш