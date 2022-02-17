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Генсек ООН считает, что войны на Украине не будет
Генсек ООН считает, что войны на Украине не будет - РИА Новости, 17.02.2022
Генсек ООН считает, что войны на Украине не будет
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш продолжает считать, что войны на Украине не случится и обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями, заявил... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:10
2022-02-17T21:10
2022-02-17T21:32
в мире
ситуация в днр и лнр
оон
стефан дюжаррик
антониу гутерриш
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш продолжает считать, что войны на Украине не случится и обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Он продолжает думать, что конфликта не будет, конфликт был бы катастрофой", - сказал он на брифинге.Повод для оптимизма Дюжаррик видит в том, что ни одна из сторон "не захлопнула двери" возможного дипломатического решения."С одной стороны мы видим эскалацию риторики, рост напряжения. Мы хотели бы видеть прямо противоположное. Но мы также наблюдаем продолжающуюся и очень активную дипломатию на разных уровнях, и для нас это критический фактор", - добавил он.
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в мире, ситуация в днр и лнр, оон, стефан дюжаррик, антониу гутерриш
21:10 17.02.2022 (обновлено: 21:32 17.02.2022)
Генсек ООН считает, что войны на Украине не будет
Представитель генсека ООН Дюжаррик: Гуттереш считает, что войны на Украине не будет
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш продолжает считать, что войны на Украине не случится и обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Он продолжает думать, что конфликта не будет, конфликт был бы катастрофой", - сказал он на брифинге.
Повод для оптимизма Дюжаррик
видит в том, что ни одна из сторон "не захлопнула двери" возможного дипломатического решения.
"С одной стороны мы видим эскалацию риторики, рост напряжения. Мы хотели бы видеть прямо противоположное. Но мы также наблюдаем продолжающуюся и очень активную дипломатию на разных уровнях, и для нас это критический фактор", - добавил он.