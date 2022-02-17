https://ria.ru/20220217/gripp-1773232360.html

Чем опасен грипп после перенесенного COVID-19

Чем опасен грипп после перенесенного COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022

Чем опасен грипп после перенесенного COVID-19

Грипп и другие сезонные инфекции могут протекать не так, как обычно, если человек до этого переболел COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T02:08

2022-02-17T02:08

2022-02-17T02:08

распространение коронавируса

общество

николай крючков

коронавирус covid-19

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5f6bc1189004b45efac5ce5252f209e1.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Грипп и другие сезонные инфекции могут протекать не так, как обычно, если человек до этого переболел COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.С осени по весну россиянин в среднем успевает два-три раза заразиться ОРВИ. Если острая респираторная инфекция, прежде всего грипп, попадает в организм после того, как человек переболел COVID-19, она может привести к более тяжелым последствиям, чем в обычных условиях, отметил Крючков. Но есть одна особенность, продолжил он.После коронавирусной инфекции, протекавшей в тяжелой форме, грипп может серьезно дестабилизировать состояние организма, предупредил он. Человек, перенесший COVID-19, в любом случае должен избегать рисков, связанных с заражением любыми другими вирусами. Но особую осторожность следует соблюдать тем, у кого есть признаки постковидного синдрома."Если через месяц и больше после острого COVID-19 будет сохраняться хотя бы один симптом, нарушающий качество жизни, мы не можем считать, что организм полностью преодолел последствия коронавирусной инфекции. Это могут быть самые разнообразные симптомы – со стороны нервной системы, легких, сердечно-сосудистой системы, кожи, потери обоняния", – объяснил Крючков.Острые респираторные инфекции на фоне постковидного синдрома не обязательно приводят к тяжелым последствиям, но, безусловно, в таких неблагоприятных условиях организму сложнее с ними справляться, добавил он.Основная мера защиты от COVID-19 и гриппа – это вакцинация, уверен иммунолог."Если человек вакцинирован и от COVID-19, и от гриппозной инфекции, и еще соблюдает разумные противоэпидемические меры, вероятность в один сезон подхватить и грипп, и COVID-19 уменьшается до малозначимых величин", – подчеркнул Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Он посоветовал также соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей и носить маску."Меры, которые работают против коронавирусной инфекции, еще лучше работают против сезонных инфекций, в том числе против сезонного гриппа. Если разумно подходить к этому, носить маски, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей в помещениях и прочие меры, это позволит значительно снизить риски", – считает иммунолог.

https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773175054.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/omikron-1772938933.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, николай крючков, коронавирус covid-19, грипп