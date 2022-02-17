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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220217/gripp-1773232360.html
Чем опасен грипп после перенесенного COVID-19
Чем опасен грипп после перенесенного COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
Чем опасен грипп после перенесенного COVID-19
Грипп и другие сезонные инфекции могут протекать не так, как обычно, если человек до этого переболел COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T02:08
2022-02-17T02:08
распространение коронавируса
общество
николай крючков
коронавирус covid-19
грипп
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Грипп и другие сезонные инфекции могут протекать не так, как обычно, если человек до этого переболел COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.С осени по весну россиянин в среднем успевает два-три раза заразиться ОРВИ. Если острая респираторная инфекция, прежде всего грипп, попадает в организм после того, как человек переболел COVID-19, она может привести к более тяжелым последствиям, чем в обычных условиях, отметил Крючков. Но есть одна особенность, продолжил он.После коронавирусной инфекции, протекавшей в тяжелой форме, грипп может серьезно дестабилизировать состояние организма, предупредил он. Человек, перенесший COVID-19, в любом случае должен избегать рисков, связанных с заражением любыми другими вирусами. Но особую осторожность следует соблюдать тем, у кого есть признаки постковидного синдрома."Если через месяц и больше после острого COVID-19 будет сохраняться хотя бы один симптом, нарушающий качество жизни, мы не можем считать, что организм полностью преодолел последствия коронавирусной инфекции. Это могут быть самые разнообразные симптомы – со стороны нервной системы, легких, сердечно-сосудистой системы, кожи, потери обоняния", – объяснил Крючков.Острые респираторные инфекции на фоне постковидного синдрома не обязательно приводят к тяжелым последствиям, но, безусловно, в таких неблагоприятных условиях организму сложнее с ними справляться, добавил он.Основная мера защиты от COVID-19 и гриппа – это вакцинация, уверен иммунолог."Если человек вакцинирован и от COVID-19, и от гриппозной инфекции, и еще соблюдает разумные противоэпидемические меры, вероятность в один сезон подхватить и грипп, и COVID-19 уменьшается до малозначимых величин", – подчеркнул Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Он посоветовал также соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей и носить маску."Меры, которые работают против коронавирусной инфекции, еще лучше работают против сезонных инфекций, в том числе против сезонного гриппа. Если разумно подходить к этому, носить маски, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей в помещениях и прочие меры, это позволит значительно снизить риски", – считает иммунолог.
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773175054.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/omikron-1772938933.html
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общество, николай крючков, коронавирус covid-19, грипп
02:08 17.02.2022
 
Чем опасен грипп после перенесенного COVID-19

Иммунолог Крючков заявил, что последствия коронавируса могут усложнить заболевание гриппом

© Depositphotos / photographee.euЖенщина, заболевшая гриппом
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Depositphotos / photographee.eu
Женщина, заболевшая гриппом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Грипп и другие сезонные инфекции могут протекать не так, как обычно, если человек до этого переболел COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
С осени по весну россиянин в среднем успевает два-три раза заразиться ОРВИ. Если острая респираторная инфекция, прежде всего грипп, попадает в организм после того, как человек переболел COVID-19, она может привести к более тяжелым последствиям, чем в обычных условиях, отметил Крючков. Но есть одна особенность, продолжил он.
"Если коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, скорее всего, никакого осложнения быть не должно. Если же после коронавирусной инфекции остаются последствия, постковид, и на этот фон наслаивается гриппозная инфекция, то, действительно, гриппозная инфекция может протекать тяжелее. То есть здесь важен не сам факт наличия этих двух эпизодов заболевания, а тяжесть и последствия каждого из них", – уточнил иммунолог.
После коронавирусной инфекции, протекавшей в тяжелой форме, грипп может серьезно дестабилизировать состояние организма, предупредил он. Человек, перенесший COVID-19, в любом случае должен избегать рисков, связанных с заражением любыми другими вирусами. Но особую осторожность следует соблюдать тем, у кого есть признаки постковидного синдрома.
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"Если через месяц и больше после острого COVID-19 будет сохраняться хотя бы один симптом, нарушающий качество жизни, мы не можем считать, что организм полностью преодолел последствия коронавирусной инфекции. Это могут быть самые разнообразные симптомы – со стороны нервной системы, легких, сердечно-сосудистой системы, кожи, потери обоняния", – объяснил Крючков.
Острые респираторные инфекции на фоне постковидного синдрома не обязательно приводят к тяжелым последствиям, но, безусловно, в таких неблагоприятных условиях организму сложнее с ними справляться, добавил он.
Основная мера защиты от COVID-19 и гриппа – это вакцинация, уверен иммунолог.
"Если человек вакцинирован и от COVID-19, и от гриппозной инфекции, и еще соблюдает разумные противоэпидемические меры, вероятность в один сезон подхватить и грипп, и COVID-19 уменьшается до малозначимых величин", – подчеркнул Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
Он посоветовал также соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей и носить маску.
"Меры, которые работают против коронавирусной инфекции, еще лучше работают против сезонных инфекций, в том числе против сезонного гриппа. Если разумно подходить к этому, носить маски, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей в помещениях и прочие меры, это позволит значительно снизить риски", – считает иммунолог.
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Распространение коронавирусаОбществоНиколай КрючковКоронавирус COVID-19Грипп
 
 
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