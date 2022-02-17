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Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент, заявил Песков
Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент, заявил Песков
Россия сожалеет, что её оппоненты не замечают агрессивных действий Киева в отношении Донбасса, при этом каждый момент рискует перейти из области информационных... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:38
2022-02-17T13:38
2022-02-17T13:38
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия сожалеет, что её оппоненты не замечают агрессивных действий Киева в отношении Донбасса, при этом каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны вблизи границ РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения. Мы сожалеем, что они забыли, как жгли людей в Одессе, забыли, как убивали людей на Донбассе, когда там шла гражданская война", - сказал Песков журналистам.По его словам, каждый раз, обвиняя в чем-то Россию, Запад предпочитает не призывать Киев к тому, чтобы власти Украины не начали заново гражданскую войну."Это плохо, потому что каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ", - добавил представитель Кремля.
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в мире, россия, одесса, киев, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий песков
Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: ситуация у российских границ может воспламениться в любой момент