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Госдеп назвал высылку зампосла США Гормана шагом на пути к эскалации
Госдеп назвал высылку зампосла США Гормана шагом на пути к эскалации - РИА Новости, 17.02.2022
Госдеп назвал высылку зампосла США Гормана шагом на пути к эскалации
США считают высылку заместителя американского посла Барта Гормана из России неспровоцированной, видят в ней шаг на пути эскалации напряженности в двухсторонних... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:53
2022-02-17T17:53
2022-02-17T18:14
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США считают высылку заместителя американского посла Барта Гормана из России неспровоцированной, видят в ней шаг на пути эскалации напряженности в двухсторонних отношениях и прорабатывают ответные меры, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента.В госдепе указали, что командировка Гормана в России на момент высылки еще не закончилась, и у дипломата была действующая виза. "Он находился в России менее трех лет", - отметил представитель госдепа США.
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россия, в мире, сша, государственный департамент сша
17:53 17.02.2022 (обновлено: 18:14 17.02.2022)
Госдеп назвал высылку зампосла США Гормана шагом на пути к эскалации
Госдеп назвал высылку из России зампосла США Гормана шагом на пути к эскалации