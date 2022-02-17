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Московский суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей

Московский суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 17.02.2022

Московский суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google еще на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:34

2022-02-17T10:34

2022-02-17T13:43

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google еще на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП России, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 3,5 миллиона рублей", — сказала собеседница агентства.Это не первые санкции для компании, на нее и ранее накладывались аналогичные взыскания за такие же нарушения, а также за отказ локализовать персональные данные россиян на серверах внутри страны.Более того, в декабре прошлого года Google стала первой в истории России компанией, на которую суд наложил оборотный штраф. С IT-гиганта взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Ранее, без учета этого решения, общая сумма штрафов Google составляла 58 миллионов рублей.

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google, технологии, происшествия, россия, москва