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СМИ: суд Гондураса отправил под арест экс-президента страны
СМИ: суд Гондураса отправил под арест экс-президента страны - РИА Новости, 17.02.2022
СМИ: суд Гондураса отправил под арест экс-президента страны
Верховный суд Гондураса, рассматривающий дело об экстрадиции экс-президента Хуана Орладно Эрнандеса в США по обвинениям в наркотрафике, по итогам... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T03:31
2022-02-17T03:31
2022-02-17T03:31
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МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Верховный суд Гондураса, рассматривающий дело об экстрадиции экс-президента Хуана Орладно Эрнандеса в США по обвинениям в наркотрафике, по итогам предварительных слушаний отправил политика под арест, следующее заседание состоится 16 марта, сообщило издание Heraldo.Доказательства по этому делу будут представлены на следующем слушании, которое состоится 16 марта в 9 часов утра по местному времени.Суд исключил возможность домашнего ареста для бывшего лидера страны, на котором настаивала защита Орландо Эрнандеса, поскольку это не предусмотрено процедурой экстрадиции.Политик был задержан в столице страны во вторник и переведен под надзор спецподразделения полиции, там же он будет отбывать срок своего предварительного заключения.В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в список "коррумпированных и подрывающих демократию деятелей". Позднее власти Гондураса получили официальный запрос от США с просьбой арестовать с целью дальнейшей экстрадиции бывшего президента страны.В США Эрнандеса обвиняют в сговоре с целью ввоза наркотических веществ, производстве, распространении и хранении наркотиков с целью распространения.
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в мире, сша, гондурас, энтони блинкен
СМИ: суд Гондураса отправил под арест экс-президента страны
Heraldo: суд Гондураса отправил под арест экс-президента страны Хуана Орладно Эрнандеса
МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости.
Верховный суд Гондураса, рассматривающий дело об экстрадиции экс-президента Хуана Орладно Эрнандеса в США по обвинениям в наркотрафике, по итогам предварительных слушаний отправил политика под арест, следующее заседание состоится 16 марта, сообщило
издание Heraldo.
"По итогам предварительного слушания, которое длилось около трех часов в Тегусигальпе
, судья Эдвин Ортес, который ведет процесс экстрадиции бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, вынес постановление о предварительном аресте", - говорится в сообщении СМИ.
Доказательства по этому делу будут представлены на следующем слушании, которое состоится 16 марта в 9 часов утра по местному времени.
Суд исключил возможность домашнего ареста для бывшего лидера страны, на котором настаивала защита Орландо Эрнандеса, поскольку это не предусмотрено процедурой экстрадиции.
Политик был задержан в столице страны во вторник и переведен под надзор спецподразделения полиции, там же он будет отбывать срок своего предварительного заключения.
В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен
сообщил о включении бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в список "коррумпированных и подрывающих демократию деятелей". Позднее власти Гондураса
получили официальный запрос от США с просьбой арестовать с целью дальнейшей экстрадиции бывшего президента страны.
В США Эрнандеса обвиняют в сговоре с целью ввоза наркотических веществ, производстве, распространении и хранении наркотиков с целью распространения.