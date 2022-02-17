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СМИ: суд Гондураса отправил под арест экс-президента страны

СМИ: суд Гондураса отправил под арест экс-президента страны - РИА Новости, 17.02.2022

СМИ: суд Гондураса отправил под арест экс-президента страны

Верховный суд Гондураса, рассматривающий дело об экстрадиции экс-президента Хуана Орладно Эрнандеса в США по обвинениям в наркотрафике, по итогам... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:31

2022-02-17T03:31

2022-02-17T03:31

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гондурас

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МЕХИКО, 17 фев - РИА Новости. Верховный суд Гондураса, рассматривающий дело об экстрадиции экс-президента Хуана Орладно Эрнандеса в США по обвинениям в наркотрафике, по итогам предварительных слушаний отправил политика под арест, следующее заседание состоится 16 марта, сообщило издание Heraldo.Доказательства по этому делу будут представлены на следующем слушании, которое состоится 16 марта в 9 часов утра по местному времени.Суд исключил возможность домашнего ареста для бывшего лидера страны, на котором настаивала защита Орландо Эрнандеса, поскольку это не предусмотрено процедурой экстрадиции.Политик был задержан в столице страны во вторник и переведен под надзор спецподразделения полиции, там же он будет отбывать срок своего предварительного заключения.В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в список "коррумпированных и подрывающих демократию деятелей". Позднее власти Гондураса получили официальный запрос от США с просьбой арестовать с целью дальнейшей экстрадиции бывшего президента страны.В США Эрнандеса обвиняют в сговоре с целью ввоза наркотических веществ, производстве, распространении и хранении наркотиков с целью распространения.

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в мире, сша, гондурас, энтони блинкен