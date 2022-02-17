https://ria.ru/20220217/germaniya-1773416096.html

В Британии назвали "слабое звено" Запада

В Британии назвали "слабое звено" Запада - РИА Новости, 17.02.2022

В Британии назвали "слабое звено" Запада

Украинский кризис позволил выявить слабое звено Западного мира, им оказалась Германия, написал в Bloomberg британский колумнист Макс Гастингс. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:57

2022-02-17T18:57

2022-02-17T20:21

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинский кризис позволил выявить слабое звено Западного мира, им оказалась Германия, написал в Bloomberg британский колумнист Макс Гастингс.Автор обратился к заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором тот предупредил, что российское "вторжение" на Украину поставит под угрозу газопровод "Северный поток — 2". Гастингс назвал высказывание главы немецкого правительства запоздалым и обвинил Берлин в зависимости от Москвы.Затем публицист напомнил, что немцы и их предки на протяжении всей своей истории считались самым воинственным народом. Так, французский революционер Мирабо даже назвал Пруссию "армией, у которой есть государство"."Тем не менее сегодня Германия, наследница Пруссии, является слабым звеном, которое препятствует любым попыткам укрепить оборону и безопасность Европы", — заявил Гастингс.Он указал на то, что в Европе в целом стараются перекинуть на Америку вопросы собственной обороны, но даже на фоне соседей по континенту Германия выделяется: на нужды армии Берлин тратит 1,4% ВВП — в полтора раза меньше стандартов НАТО, в то время как военный бюджет США составляет 3,7% ВВП. Автор отметил, что Берлин, в отличие от Вашингтона и Лондона, не стал посылать оружие на Украину и даже заблокировал поставки гаубиц немецкого производства из других стран."Подавляющее большинство немцев поддерживают свое правительство в его отказе следовать примеру Великобритании и отправлять оружие Украине", — констатировал Гастингс.Также он привел слова министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, фактически обвинившего Германию в подрыве обороноспособности Европы. Сам публицист назвал бундесвер ненадежной силой, отвергающей войну.Корнем этой ситуации британец назвал демилитаризацию Германии после Второй мировой войны. Гастингс напомнил, что в начале 50-х годов Франция выступала против создания европейского оборонного сообщества, чтобы не допустить изменения статуса немецкого государства с побежденного врага на надежного военного союзника.Однако и спустя 70 лет Берлин не стал военной державой, и причина тут в нежелании немцев даже думать о возможности боевого применения армии, продолжил Гастингс. Он сравнил положение дел после Первой и Второй мировых войн. В первом случае немцы не чувствовали себя виновниками, и нацисты создали иллюзию, что Германию не победили в военном плане, а лишь вынудили подписать унизительные условия Версальского мира. В 1945 году немецкое государство оказалось разрушенным — 50 крупных городов лежали в руинах, не было никакой инфраструктуры, а жизнь казалось мрачной и бесцельной.Гастингс назвал Германию времен Второй мировой войны мощнейшей боевой силой в мире, однако указал, что современные немцы не желают возрождать свое военное наследие, отстроив при этом одно из самых процветающих государств: с обществом, стремящимся учиться, обладающим высокой производительностью труда.Автор отметил, что, в отличие от Британии, Германия смирилась с тем, что она не сверхдержава, и указал на недовольство Лондона тем, что главной страной в Европе для США является именно ФРГ. Британец обвинил Германию в нежелании брать на себя ответственность и нерешительности. По его мнению, это может привести к тому, что в Вашингтоне предпочтут иметь дело с Парижем и "назначат" Францию главным европейским партнером.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220214/pyata-1772636412.html

https://ria.ru/20220210/zapad-1772103146.html

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